Las posibilidades del Casademont Zaragoza para sustituir a Hermosa: un enrevesado camino

Que el Casademont Zaragoza necesita algo más en su juego interior para competir en los 'playoffs' es más que evidente. Que al club le gustaría darle a Carlos Cantero una pieza que sustituya a Nerea Hermosa, también. Pero no va a ser tan fácil. Primero porque no está claro ni siquiera que el equipo tenga esa posibilidad y segundo porque, si al final obtuviera ese permiso, encontrar una jugadora de nivel en el mercado tampoco sería nada sencillo. Además, el tiempo corre en contra del Casademont.

Pero paso a paso, porque ese camino todavía no ha empezado. Lo hará cuando Hermosa pase por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla, intervención que se realizará, si no hay sobresaltos, durante esta semana. El médico tendrá que determinar cuál es el plazo de recuperación de la pívot, que tiene que ser mínimo de cuatro meses para que la Federación Española de Baloncesto (FEB) autorice al club para fichar.

No valdrá solo con la palabra del doctor que opere a Hermosa. Para evitar suspicacias, la FEB crea en estos casos una comisión médica que evalúa a las jugadoras para determinar si esos plazos son los correctos para dar el permiso definitivo al Casademont para sustituir a la española.

Cuando el club aragonés tenga el OK de la Federación, comenzará la segunda parte del camino. ¿Podría fichar el Casademont a la jugadora que quiera? No, ni mucho menos. Para empezar, el mercado nacional está prácticamente descartado porque la normativa establece que solo se podrá incorporar a una nueva pieza que ya haya jugado en la Liga Femenina Endesa si su ficha se ha dado de baja antes del 28 de febrero. Por lo tanto, todas las jugadoras que están ahora compitiendo en la Liga están totalmente descartadas, aunque sus equipos se queden fuera de los 'playoffs'

Tendrá que ampliar sus miras el club a la hora de buscar el recambio de Hermosa. Para fichar jugadoras de Ligas europeas no existen tantas limitaciones, pero eso no garantiza nada. Porque en muchas de estas Ligas todos los equipos se juegan algo hasta el último día. Muchas de ellas están compuestas por 12 equipos y los ocho primeros pelean por el título y los cuatro últimos lo hacen por no bajar. Eso hace más complicado que los clubs quieran desprenderse de alguna pieza clave de su plantilla. La otra posibilidad que tendrá el Casademont es acudir a otros mercados más exóticos o incluso recurrir a alguna jugadora que esté en el paro.

Por si fuera poco, todo este proceso lo deberá realizar el club a contrarreloj. Si el Casademont se decide y apuesta por incorporar a alguien, esta deberá estar inscrita 48 horas antes de que se celebre la última jornada de la fase regular de la Liga Femenina Endesa, que se disputará el fin de semana del 19 y 20 de abril. Tiene entonces por delante, como mucho, 10 días el Casademont Zaragoza para acelerar estos procesos. Primero, que te dejen fichar. Después, a ver qué encuentras. Tarea nada sencilla pero de la que depende buena parte de las opciones del equipo en el último objetivo del curso.