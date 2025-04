El Casademont Zaragoza renueva a Helena Oma hasta 2027

El Casademont Zaragoza y Helena Oma han llegado a un acuerdo para que la exterior catalana, MVP de la Copa de la Reina en 2023, continúe defendiendo los colores del club hasta 2027. Oma terminaba contrato el próximo mes de junio y el club le había ofrecido la renovación hace meses, pero la jugadora había decidido esperar a recuperarse bien de su lesión de rodilla y sentirse jugadora de nuevo para tomar la decisión.

La jugadora expresó su alegría en un vídeo difundido por las redes sociales del club: «Quiero anunciar que sigo formando parte de Basket Zaragoza dos temporadas más y me hace mucha ilusión seguir defendiendo estos colores. Quería agradecer, en primer lugar, al club por confiar en mí, por apostar por mí para seguir creciendo junto al club, a mis compañeras por ayudarme todos estos meses y a vosotros por los mensajes durante todo este tiempo, no solo ahora. Os quiero mucho y seguiremos disfrutando en la pista».

Así, el club continúa dando pasos para la próxima temporada. Carlos Cantero tiene contrato hasta 2026 y este año ya se ha anunciado la renovación de Mariona Ortiz hasta 2027. Además, jugadoras importantes como Helena Pueyo, Stephanie Mawuli y Nerea Hermosa también están comprometidas un curso más con el club aragonés. Al mismo tiempo, la entidad tiene ya trabajadas las incorporaciones de la MVP de la Eurocup Carla Leite y de su compañera del Villeneuve D'Ascq Aminata Gueye.

Oma llegó al Casademont Zaragoza en el verano de 2022, convirtiéndose en pieza clave del equipo y nombrada mejor jugadora de la final de la inolvidable Copa de la Reina que el equipo aragonés conquistó en el Príncipe Felipe en 2023. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, cuando había debutado en la selección española absoluta, sufrió una rotura del ligamento cruzado, con afección al menisco externo, está vez en su rodilla derecha. Una grave lesión que le ha tenido apartada de las pistas quince meses.

Oma ha vuelto a jugar este año 2025, participando hasta ahora en 9 partidos de la Liga regular con 5,4 puntos, 1,1 rebotes, 0,6 asistencias y 3,9 de valoración. Estará disponible para Carlos Cantero en los playoffs que arrancan este mismo jueves frente al Hozono Global Jairis. En su primera temporada en Zaragoza, la única que ha podido disputar completa hasta la fecha, promedió 7,1 puntos, 3,5 rebotes, 1,2 asistencias y 6,5 de valoración en 24 minutos.

El Casademont Zaragoza ya había ofrecido la renovación a Oma hace meses, pero la jugadora prefirió esperar. "Sí, el Casademont ya me ha ofrecido la renovación. Hace mucho, cuando estaba lesionada. Pero yo dije que hasta el momento que no me recuperase y me volviera a sentir jugadora quería aparcar el tema. Bastantes dolores de cabeza tenía como para pensar también en eso. Ahora pronto llegará el momento de volver a hablar...", explicó en una entrevista con este diario en enero, unos días antes de volver a jugar.