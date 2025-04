Carlos Cantero: «Me gustaría volver sin un resultado en contra»

Carlos Cantero prevé una eliminatoria muy igualada frente al Hozono Global Jairis pero considera que su equipo llega en mejor ritmo competitivo que en anteriores ediciones. Además, el técnico espera contar con la participación de Ellen Nystrom y con una Hempe cada vez más adaptada. «Hempe va bien, haciéndose con el tema de las bases en el juego del pick and roll que se tienen que conocer, el timing, etcétera. Es una jugadora lista, sabemos cómo juega, dónde tiene amenaza y es simplemente coordinarse y adaptarse en los entrenos», explicó el técnico.

Cantero espera obtener un buen resultado en Alcantarilla, algo que no ha logrado en sus primeros partidos de playoff otros cursos. «Siempre que tienes el segundo en casa todo lo que sea volver con un resultado que te permita estar vivo en la eliminatoria es positivo. No sé cuánto es mucho o poco. Ojalá que nos salga por fin un buen primer partido de playoff porque es algo que es verdad que en Europa no nos ha costado tanto pero en Liga sí que siempre que hemos tenido cuartos el primer partido no ha salido como hemos querido. Me gustaría tener un primer partido en el que volvamos al Felipe sin un resultado en contra», indicó.

Y cree que el Casademont llega en un buen momento de forma, de mentalidad y de juego. «Lo más importante era llegar al playoff en ritmo competitivo porque quizá echando la vista atrás a otros años es lo que nos ha faltado», aseguró. En esta ocasión en los últimos partidos «competimos bien e hicimos muy bien las cosas en ataque y en defensa. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien que nos hacen enfrentarnos al playoff después de tener un aura negativa, en un momento de mucho positivismo, muy buen ambiente de trabajo. En ese aspecto parece un equipo nuevo», apuntó.

Sobre el Jairis, espera su mejor versión. «Sobre todo no confiarnos por los últimos resultados que han tenido en Liga. Eso no implica que ahora en los playoffs no estén concentradas o no quieran dar el 200%. Me preocupa sobre todo la línea exterior viendo el partido que jugamos contra ellas ese acierto de tres puntos será importante bajárselo. Y dentro esa fortaleza que tienen con Gray y esa versatilidad con las cuatros y las cincos para jugar fuera y dentro son los detalles que más me preocupan», concluyó.

Cantero también valoró como algo muy "positivo" la renovación de Helena Oma hasta 2027. "Hablé con ella y tanto ella como el club saben lo que le puedo ofrecer deportivamente. Después a nivel de imagen de club y de ciudad, que también es muy importante, Oma es de lo mejorcito que hay aquí y en cualquier equipo. Me alegro de poder contar con una jugadora como ella".