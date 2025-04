La previa del Hozono Global Jairis-Casademont Zaragoza: Comienza la batalla por el título

Ahora sí que sí comienza la verdadera guerra para alzarse con el título de la Liga Endesa después de 30 batallas que han dictaminado qué ocho equipos se disputan el trofeo. El Casademont Zaragoza tendrá su primer duelo ante el Hozono Global Jairis en Alcantarilla en la ida de los cuartos de final este jueves (21.00 horas) y la eliminatoria se cerrará este domingo en el Príncipe Felipe. Cuatro partidos son los que tiene que superar el equipo de Carlos Cantero para alcanzar la final y no hay mejor manera de iniciar este camino que con una victoria en la pista de las actuales campeonas de la Copa de la Reina.

Las excusas y las rotaciones ya no valen porque los playoffs son totalmente distintos a la Liga regular. Cada partido es a vida o muerte y hay que dar el 100% en todos ellos para no hacer las maletas y seguir en esa pugna por acabar alzando el título de campeón. Este primer acto es un duelo que ya no solo va por lo físico y el juego, sino por lo mental, conseguir arrancar una victoria en la pista de las murcianas permitiría que las zaragozanas llegaran al encuentro de vuelta en casa con la moral por las nubes y con el público totalmente a favor. Las de Cantero tienen que ir a por todas para que después del domingo ya solo resten dos partidos para la final.

Esa tarea se prevé harto complicada, ya no solo porque el equipo de Bernat Canut esté en una gran dinámica y llegue como campeón de la Copa, también por el hecho de que los dos duelos en Liga han sido extremadamente igualados y se han decidido en los instantes finales. En el primero jugado en Zaragoza (70-68) el resultado acabó siendo a favor de las aragonesas por una canasta en la última posesión de Tanaya Atkinson, la norteamericana fue clave encestando las tres canastas finales que dieron el triunfo. La mejor en ese partido fue Gatling, que obviamente no estará por su lesión, ya que anotó 19 puntos.

En el encuentro de vuelta la balanza acabó volcándose del lado del Jairis (77-76) en un duelo altamente competido. Un partido en el que las interiores del Casademont destacaron bastante porque entre Mawuli, Hermosa y Evans anotaron 35 puntos. La jugadora que más brilló por parte de las murcianas fue López Sénéchal, que en ambos choques fue un dolor de muelas para la defensa rojilla. En el Príncipe Felipe anotó 23 puntos y en casa encestó 14, en ambos enfrentamientos fue la máxima anotadora de su equipo.

Las bajas del Casademont son las ya conocidas de Gatling y Hermosa, aunque puede ser que Nystrom tenga minutos porque ha viajado con sus compañeras. La incorporación de la sueca permitiría tener más rotación en una zona interior debilitada y que apunta a ser clave para que las aragonesas pueden llevarse esta primera eliminatoria. La única baja para Canut es la de la capitana, Belén Arrojo, que lleva toda la temporada lesionada.

El equipo que se meta en las semifinales es muy probable que se enfrente al Spar Girona. El conjunto catalán pierde a tres jugadoras clave como Chloe Bibby, Natasha Mack y Migna Touré, que ponen rumbo a la WNBA, por lo que alcanzar la final sería un poco más fácil para Casademont o Jairis.