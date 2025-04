Porfirio Fisac, sobre su continuidad: "Si el club cree que hay que cambiar, lo apoyaré"

Los rumores sobre la posible marcha de Porfirio Fisac siguen creciendo a medida que pasan las jornadas y se acerca el final de temporada, pero el técnico no está preocupado por la situación y se centra en el presente. "Si al final el club cree que hay que cambiar, lo voy a apoyar porque soy una persona que no va a poner ninguna dificultad y mucho menos en el Casademont. Yo disfruto de mi vida y disfruto de Zaragoza. Trato de ayudar a los que están aquí e intento que el club siga creciendo", comenta. Lo único en lo que se focaliza ahora mismo el técnico es en conseguir el mayor número de victorias para "que la entidad tenga dos competiciones al año que viene como en estos últimos años y creo que es algo que les debemos a los aficionados".

El conjunto rojillo suma cuatro derrotas consecutivas y está entrando en una dinámica peligrosa si la intención que se tiene es conseguir la clasificación a competición europea para el año que viene, algo de lo que es muy consciente Fisac. "Perder es perder y da igual si lo haces de uno que de veinte. Como entrenador tengo claro que aquí no vale rendirse y ahora estoy un poco triste conmigo mismo porque hay parte de la plantilla a la que no estoy ayudando a crecer", dice. Además, incide en esto último remarcando que la mejora de esa parte de la plantilla permitirá que "no dependamos de tan pocos jugadores como nos está pasando ahora".

El siguiente duelo frente al Dreamland Gran Canaria de este sábado (17.00 horas) no va a ser nada sencillo y el técnico quiere que "todos demos un pasito más para sacarlo adelante porque nos está faltando gasolina en las fases finales de los encuentros. Es un momento en el que tenemos que estar todos centrados en esto para demostrar el baloncesto que tiene este equipo dentro y sobre todo crecer más a nivel físico". Jaka Lakovic, entrenador del conjunto canario, dice que una de las claves de la victoria estará en la batalla del rebote, algo que secunda Fisac, pero el técnico segoviano cree que hay algo más importante para que el Casademont se lleve el triunfo. "Está claro que el rebote será muy importante durante el choque, pero para nosotros hay algo más y es mostrar más solidez defensiva para que no nos anoten tan fácil", afirma.

Uno de los factores más importantes va a ser el Príncipe Felipe y su apoyo para que los zaragozanos sigan sumando triunfos en estas últimas jornadas, cuatro de los siete partidos restantes se juegan en la cancha de la capital aragonesa, y Fisac no oculta que gran parte de las opciones de sacar adelante los partidos reside en la afición. "Evidentemente, jugar aquí cambia mucho la historia. Lo más probable es que el último partido jugándolo en casa no lo hubiéramos perdido, eso lo tengo más que claro", comenta.

El Bilbao se proclamó este jueves como campeón de la FIBA Europe Cup y el técnico segoviano ha querido felicitarles por este gran logro y cree que "la envidia es algo que suele traerte perjuicio y es algo que nunca suele aportarte nada positivo", en referencia a que el Casademont cayó bastante temprano en la competición europea y parece como una oportunidad perdida de haber peleado por un título y más siendo que el equipo vasco está por detrás en la clasificación liguera del conjunto aragonés.