El Casademont Zaragoza ha vendido 4.400 entradas para el choque ante el Jairis

Que el partido entre el Casademont Zaragoza y el Jairis es vital bien lo sabe la Marea Roja, que ha respondido bien a la venta de entradas para el choque. El club ha comunicado este sábado que ya ha vendido un total de 4.400, una cifra que se espera que pueda incrementarse, ya que todavía faltan 24 horas para que comience el duelo.

El Príncipe Felipe presentará un gran aspecto a pesar de que los choques del 'playoff' no entran en el abono general que los aficionados del Casademont adquirieron a comienzo de curso. No obstante, los fans quieren animar a las aragonesas para que el partido ante las murcianas no sea el último de la temporada y el equipo aragonés consiga avanzar para pelear por el título de Liga.