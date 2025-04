La previa del Casademont Zaragoza Jairis: todo o nada en el Príncipe Felipe

Llegó el momento de todo o nada para el Casademont Zaragoza femenino. O el equipo aragonés vence este domingo (18.15 horas) al Jairis por tres o más puntos o su temporada habrá terminado. Las de Cantero contarán con la inestimable ayuda del Príncipe Felipe ante unas murcianas a las que el pabellón zaragozano les trae los mejores recuerdos, ya que allí hace poco más de un mes se proclamaron, contra todo pronóstico, campeonas de la Copa de la Reina.

Pero el ambiente de hoy será bien distinto. Porque la afición del Casademont quiere más baloncesto en una temporada en la que su equipo ha tenido un notable rendimiento global, pero que no ha estado fino en los días clave. Hoy es uno de ellos porque un traspié ante el Jairis significaría un doble disgusto. Por un lado, el más obvio, las aragonesas no podrían luchar por el título liguero en unos playoffs que se presentan más abiertos que nunca. Por otro, la no clasificación para semifinales dejaría a las de Cantero fuera de una Euroliga que tantos momentos mágicos ha regalado en las últimas dos campañas.

Pero ninguna de las jugadoras del Casademont tiene en mente que este vaya a ser su último partido del curso y para ello la concentración debe ser máxima. Lo que no se pueden permitir lo tienen bien reciente, una desconexión como la que sufrieron las zaragozanas en el choque de Alcantarilla, parcial de 18-0 incluido, puede ser definitorio y más en un partido de vuelta.

Mientras el encuentro siguió un guion más lógico, el Casademont, a pesar de jugar de visitante, fue bastante superior a un Jairis al que se vio impotente en varias fases del choque. Si las de Cantero consiguen ser más regulares, el Casademont tendrá muchas posibilidades de seguir con vida en la Liga.

La mayor preocupación que tiene el técnico madrileño es el estado físico de Tanaya Atkinson, que ya no pudo acabar el duelo en Alcantarilla y su rodilla tiene en vilo al Casademont. La americana es duda y si juega no lo hará en ningún caso al 100%. La que sí que podrá ayudar al equipo es Nystrom y también volverá Brcaninovic tras no haber entrado en la convocatoria de la ida por un virus.

Los peligros del Jairis son de sobra conocidos. Aina Ayuso, la MVP de la Copa de la Reina, sigue en estado de gracia y lidera a un equipo al que le sobra talento, siendo Lou López su mayor exponente. La rotación la completan jugadoras como Bertsch, Holesinska, Massey o Ginzo. Un grupo que sabe a la perfección lo que es celebrar en el Príncipe Felipe. Por su propio bien y por su propio futuro, el Casademont debe encargarse de que el final sea esta vez muy diferente.