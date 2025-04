Una final por Europa para el Casademont Zaragoza

De pronto, el partido aplazado ante el Leyma Coruña cobra una importancia suprema para el Casademont Zaragoza. No solo porque debe cortar su nefasta racha de resultados, cinco derrotas seguidas, tres victorias en quince partidos, sino porque todavía no ha logrado sus objetivos. No es matemática la permanencia todavía, aunque este no parece peligrar, pero, sobre todo, queda por asegurar la plaza europea, algo fundamental para el futuro del club. Así que este miércoles ante el Leyma solo vale ganar (20.00 horas).

El Casademont Zaragoza apuesta desde hace años por la doble competición por razones de peso, porque puede obtener más ingresos tanto de patrocinadores como de instituciones y porque puede acceder a un mayor mercado de jugadores. Disputando solo la Liga Endesa hay determinados perfiles de jugadores que no están interesados en escuchar ofertas ni, mucho menos, en comprometerse. Jugar en Europa supone un claro beneficio para el club, que ha hecho todo lo posible por clasificarse incluso en sus temporadas más complicadas.

Así que ese es el gran objetivo marcado por el club y lo único en lo que debe centrarse el equipo de Porfirio Fisac en estos seis partidos que le quedan. Hace menos de un mes soñaba con pelear por el playoff si ganaba en Manresa y, cuatro partidos después, ha visto cómo le ha superado el Breogán e igualado el Andorra. Por supuesto, ambos equipos en una dinámica mucho más positiva.

Y aquí llega el duelo aplazado con el Leyma Coruña, convertido en toda una final para el Casademont y Porfirio Fisac. El conjunto de Diego Epifanio es colista con seis victorias, por lo que necesita el triunfo para mantenerse con vida en la Liga. Para el Casademont, ganar supondría marcar la distancia definitiva con el descenso y recuperar la undécima plaza porque tiene el average ganado con el Breogán.

A estas alturas todavía no se conocen cuántas plazas europeas habrá la próxima temporada ni qué equipos jugarán qué torneos, más allá de los tres que tienen plaza Euroliga (Real Madrid, Barcelona y Baskonia) y del Unicaja y su contrato con la Champions. El único límite es la norma de la FIBA que establece que no pueden disputar sus competiciones los equipos clasificados en el último tercio de sus competiciones domésticas, lo que en la ACB se traduce del decimotercer puesto hacia atrás. No obstante, la FIBA ya hizo una excepción a esta norma con el propio Casademont.

Esta temporada han sido doce los equipos que han disputado las cuatro competiciones continentales existentes, por lo que es una cifra orientativa pero no definitiva. Una vez que termina la temporada, los clubs pueden inscribirse en la Euroliga o la FIBA y son estos organismos los que reparten las plazas en sus competiciones en función de la clasificación en la Liga y del número de solicitudes de cada país. Por eso es fundamental lograr la mejor clasificación posible, porque eso abre el abanico para poder optar a diferentes torneos. En las últimas campañas ha habido una tendencia clara hacia la Basketball Champions League por parte de la mayoría de clubs de la Liga Endesa. El Casademont solo ha podido optar a la FIBA Europe Cup debido a sus posiciones en la Liga ACB.

En cualquier caso, todo esto no serán más que elucubraciones, el cuento de la lechera, si el Casademont Zaragoza no hace los deberes. Le esperan cinco partidos complicados hasta el final de la Liga: visitar al Baskonia, recibir al Covirán Granada, que puede estar descendido o jugándose la salvación, viajar a Bilbao y Badalona de forma consecutiva y terminar la fase regular frente al Real Madrid. Por eso es inaplazable una victoria y por eso el encuentro frente al Leyma Coruña de este miércoles se presenta como una auténtica final por los puestos europeos en la que el Casademont no puede fallar.