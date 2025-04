La previa del Casademont Zaragoza-Leyma Coruña: ganar o ganar

No hay más opción para el Casademont Zaragoza. Ganar o ganar. Después de cinco derrotas consecutivas, de cosechar solo tres victorias en quince partidos, el equipo de Porfirio Fisac necesita romper esa racha tan negativa,darse una alegría y sumar un triunfo en el duelo aplazado ante el Leyma Coruña (este miércoles, 20.30 horas) para alejarse definitivamente del descenso y acercarse a poder asegurar una plaza europea para la próxima temporada.

Enfrente tendrá a un Leyma Coruña que también necesita el triunfo para poder seguir peleando por la salvación pero al que no van a ayudar nada las circunstancias. La última que ha afectado al colista es el apagón sufrido por la península este lunes y que impidió despegar al vuelo que debía traer al conjunto gallego desde La Coruña. A cambio, el equipo de Diego Epifanio tuvo que pasar once horas en un autobús hasta llegar a la capital aragonesa.

Y no lo hizo completo. El Leyma se presenta en el Príncipe Felipe con dos bajas importantísimas y una duda no menos trascendente. No podrá contar ni con Thomas Heurtel ni con Trey Thompkins y, además, tiene la duda del pívot Atoumane Diagne. Con esas bajas compitió ante el Tenerife hasta que se lo permitió su acierto la última jornada

El Casademont Zaragoza mide su crisis y estado de ánimo ante el colista de la Liga Endesa, que además llega mermado, con bajas importantes y tras un largo viaje en autobús. Pero es un equipo que compite y, además, con un buen acierto exterior, lo que ha sido un problema para el equipo de Fisac durante toda la temporada. El Leyma es el quinto conjunto de la ACB que más triples anota (10,2 por partido) y con un porcentaje de acierto del 35%.

Porfirio Fisac tendrá la baja de Jaime Fernández, que sigue fuera de juego por un edema en su tobillo, y llega con Dimsa, Mencía y Sulejmanovic tocados según explica él mismo. El reto del técnico es sacar un mayor rendimiento, tanto individual como colectivo, de una plantilla que tiene calidad y puntos y menos victorias de las que indica su potencial.

El aplazamiento del duelo por la Euroliga disputada en el Príncipe Felipe no ha hecho sino convertirlo en una auténtica final para ambos. Para los aragoneses porque han pasado de soñar con el playoff a ver peligrar su puesto europeo en apenas cuatro semanas. Para los coruñeses porque una derrota supondría el descenso virtual, ya que le separarían cuatro victorias de la salvación con solo cinco jornadas por jugarse. No hay alternativa en el Príncipe Felipe. Solo vale ganar o ganar para no torcer más una temporada que no está terminando como estaba previsto en el Casademont Zaragoza.