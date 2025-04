Carlos Cantero: "Iremos con todo para sacar el mejor resultado"

Este jueves comienza la eliminatoria ante SPAR Girona (18.15 horas) y Carlos Cantero es plenamente consciente de que empezar las semifinales en casa cambia la forma de afrontarla. "Iremos con todo para sacar el mejor resultado y allí tratar de sacar nuestro orgullo, pero aquí tenemos que dar el máximo. Al final contra Jairis la ideamos de otra manera porque sabíamos que teníamos la vuelta aquí y podíamos jugar con eso", comenta. Además, el técnico sabe que el factor Príncipe Felipe va a jugar un papel diferencial en este primer duelo. "Somos más fuertes en casa este año y quizás hemos flojeado más fuera, pero en el Príncipe Felipe hemos sido un equipo con mayúsculas y en gran parte es por culpa de la afición. Les necesitamos para sacar esto adelante y sé que van a estar apoyándonos", afirma.

El preparador ve al equipo "muy ilusionado y con muchas ganas de competir". Aunque reconoce que "la eliminatoria contra Jairis nos dejó muy cansadas y ahora estamos centradas en el tema mental para preparar este encuentro porque lo importante es recuperar ese tono físico". Cantero también ve que su plantilla llega en buena forma y con buena mentalidad a esta fase final de la temporada. "Llegamos en buena dinámica con victorias y con buenos partidos. Hemos jugado mejor baloncesto en estos últimos encuentros y estamos a un nivel muy positivo. Quizás otras temporadas llegamos peor y este año tengo otra sensación", dice.

Cantero ve las semifinales "muy abiertas" y reconoce que los dos partidos disputados contra ellas en Liga no son muy útiles, ya que ambos equipos han cambiado mucho de jugadoras. "Entre la primera derrota y la segunda ha pasado mucho tiempo y nosotros también cambiamos mucho el equipo. Es cierto que no te vale mucho el vídeo de ese duelo de hace un mes porque muchas jugadoras de ellas que no contaban con minutos ahora están siendo más importantes y la sensación que me da es que están muy frescas en el tono físico. Su circunstancia actual les permite jugar con cuatro pequeñas y a un ritmo muy rápido. Tendremos que buscar las ventajas en esos quintetos que pongan en pista", indica.

La realidad es que ambos equipos han perdido piezas importantes para estos playoffs, aunque el técnico cree que Girona es el más afectado por estas bajas. "Se les va una jugadora que es la MVP y es que Bibby les permitía que ella asumiría la toma de decisiones y era capaz de jugar en todo tipo de sistemas. Mack es una poste top a nivel defensivo y a lo mejor el rol de Touré sí que son capaces de suplirlo con el resto de plantilla exterior", comenta. En el caso del Casademont, la ausencia de Fraser es importante porque ahora ya se había adaptado y estaba demostrando su talento, pero "no había llegado a estar aquí tanto tiempo y lo bueno es que contamos con plantilla suficiente para doblar en cada posición, pero es obvio que estaba aportando mucho en estos encuentros".

Para este primer duelo de la eliminatoria está recuperada Marie Mané que sufrió una mala caída en su tobillo pero estará disponible, aunque la que se mantiene como duda es Tanaya Atkinson. "Ayer no se entrenó con el equipo y vamos a ir viendo cómo va evolucionando e iremos viendo día a día. Nos conocemos bien y no vamos a forzarla en ningún momento. Tengo claro que es muy inteligente y con verlo desde la banda se lo aprenderá. Se trata de que ella pueda sumar y si no puede, pues no jugará", concluye el técnico.