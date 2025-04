La previa del Casademont Zaragoza-SPAR Girona: En busca de hacer historia

El sueño del Casademont Zaragoza sigue vivo y ahora toca el turno de afrontar unas semifinales que se presumen de alto nivel competitivo frente al SPAR Girona este jueves (18.15 horas), equipo que acabó líder de la clasificación regular. Después de una eliminatoria durísima frente al Hozono Global Jairis la competición no para y el conjunto rojillo tiene que seguir sacando fuerzas para avanzar a una final que sería histórica para el club zaragozano y además aseguraría la presencia la temporada que viene en la Euroliga. Dos años seguidos lleva cayendo el equipo aragonés en esta ronda, habrá que confiar en que a la tercera vaya la vencida para las pupilas de Carlos Cantero.

Uno de los factores más importantes es que la eliminatoria termina en Fontajau, por lo que esta ida en el Príncipe Felipe tiene que dejar con una ventaja medianamente grande a las rojillas para afrontar este partido de vuelta de la mejor manera, ya que en el caso de que no logren llevarse de su cancha una renta positiva, el duelo en tierras catalanas será mucho más complicado para decantarlo a favor de las de Cantero. Y lo que está claro es que la afición zaragozana no va a faltar a su cita con su equipo y no van a parar de animar para convertir el pabellón en un auténtico hervidero para que las aragonesas salgan a pista con la moral por las nubes y sean llevadas en volandas hacia la victoria en este primer choque.

El otro factor determinante son las bajas acusadas por parte de ambos equipos. Por el lado del Casademont están las lesionadas Gatling y Hermosa, la pérdida de Brianna Fraser tras marcharse a la WNBA y según confirmó Cantero en la previa, Atkinson es duda debido al golpe en la rodilla sufrido en la ida de los cuartos de final ante Jairis. Por lo que el entrenador dispone de menos recursos, sobre todo, en la zona interior a la hora de disponer de diferentes quintetos y roles. Por el otro lado, el SPAR Girona sufrió la marcha de su jugadora más importante como era Chloe Bibby, a la que se sumaron Natasha Mack y Mamignan Touré. Por lo que tres titulares ya se cayeron antes de comenzar las eliminatorias, por lo que la rotación y la propia plantilla de la que dispone Roberto Íñiguez es bastante corta, contando solo con ocho jugadoras. Aspecto para nada desdeñable teniendo en cuenta que sus pupilas juegan a un ritmo bastante elevado y el cansancio va en aumento con la suma de partidos y minutos.

En los dos enfrentamientos de la Liga regular, la victoria cayó del lado catalán: 66-82 en Zaragoza y 82-69 en Gerona. Aunque hay que tener en cuenta que son dos partidos poco útiles para valorar la eliminatoria debido a que ambas plantillas han cambiado sobremanera debido a lesiones y marchas de jugadoras. Por lo que este duelo será como si los dos anteriores no hubieran existido. La suerte está echada y habrá que esperar a que a la tercera sonría al Casademont para que estas jugadoras sigan escribiendo nuevas páginas en la historia del club aragonés.