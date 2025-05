Los (escasos) precedentes que debe evitar el Casademont Zaragoza

Nada más y nada menos que 53 partidos oficiales ha disputado el Casademont Zaragoza femenino en lo que ha sido una temporada cargadísima que ahora está llegando a su fin. Pues bien, tan solo el marcador de dos de ellos le dejaría mañana fuera de la gran final de la Liga Femenina Endesa. La ventaja de 19 puntos es un tremendo colchón con el que cuentan las de Cantero y que les debería valer para certificar su pase, aunque ya advirtió el técnico que no quiere ningún tipo de relajación porque, aunque pocos, hay precedentes que, de repetirse, pueden aguarle la fiesta a las aragonesas.

Esos dos choques de infausto recuerdo llegaron en la Supercopa de España y en la Euroliga. Cuando la campaña estaba dando sus primeros pasos, el Casademont fue arrollado sin piedad por el Valencia Basket (84-60) en la gran final del torneo. El equipo aragonés había maravillado el día anterior, en la semifinal, cuando batieron contra pronóstico al Perfumerías Avenida. Ese esfuerzo lo pagaron las zaragozanas, que fueron arrolladas de principio a fin por las taronjas y no tuvieron ninguna posibilidad de levantar el que hubiera sido el segundo título de su corta historia, precisamente el que buscan ahora en Liga.

Aunque no había un trofeo en juego, el segundo encuentro en el que el Casademont perdió por más de 19 puntos dolió incluso todavía más. Fue en el play in de la Euroliga en el que las de Cantero se jugaban su presencia en la Final Six de Zaragoza. En el duelo de ida, además en el Príncipe Felipe, el Bourges pasó por encima de las aragonesas (55-75). Tras una igualada primera parte, un tremendo apagón del Casademont, sumado a una soberbia actuación del equipo francés, provocó que la eliminatoria quedara prácticamente decidida y que el triunfo zaragozano en tierras galas no sirviera para nada.

Además, hubo un choque en el que el Casademont perdió justo por la diferencia que tendrá que perder en Girona (19 puntos). Fue, de nuevo, ante el Valencia Basket, en la visita a La Fonteta en temporada regular. Eso sí, en ese encuentro no había demasiado en juego, circunstancia muy diferente a la que afrontan las de Cantero este domingo. Aunque bien es cierto que en los dos duelos, Valencia Basket en la Supercopa y Bourges en la Euroliga, eran de máxima importancia y eso no impidió que el equipo naufragara.

No llegó tan lejos el Uni Girona, pero los dos precedentes de esta temporada ante las pupilas de Roberto Íñiguez son, cuanto menos, para estar sobre aviso. En el encuentro de la primera vuelta de la fase regular, las catalanas fueron las primeras en toda la temporada que consiguieron asaltar el Príncipe Felipe, además con una rotundidad aplastante (66-82). Y pudo ser peor, porque el Casademont maquilló el resultado en los últimos minutos, de la basura, porque las de Cantero llegaron a ir perdiendo por hasta 23 puntos.

Tampoco cuajó un buen partido el equipo aragonés en la segunda vuelta en Fontajau, escenario donde se va a disputar el encuentro del que saldrá el finalista de Liga. Las zaragozanas cayeron con claridad (82-69) en un encuentro en el que su rotación, especialmente en el juego interior, era escasísima. La gran diferencia con esos dos duelos ante el Uni Girona estaba en la plantilla de las catalanas, ya que, como por todos es sabido a estas alturas, Íñiguez contaba por aquel entonces con Bibby, Mack y Touré, algo que no ha podido hacer en los playoffs. Por tanto, cualquier parecido con la realidad puede ser ahora coincidencia. O no. De todos modos, seguro que todo esto lo saben Carlos Cantero y su equipo, que vive un momento dulce y está convencido de que ahora las cosas van a ser muy diferentes.