La previa del Baskonia-Casademont Zaragoza: San Miguel aparece en Vitoria

El Baskonia y el Buesa Arena no parecen ni el mejor rival ni el mejor escenario para el estreno de Rodrigo San Miguel al frente del banquillo del Casademont Zaragoza. Aunque, pensándolo bien, igual no es tan mala la situación como podría pensarse, porque el equipo aragonés visitará este sábado a los vascos (18.00) sin nada que perder y con la oportunidad de comenzar dando un sonoro puñetazo sobre la mesa.

Porque, para ser francos y viendo la dinámica del Casademont, todo lo que no sea una victoria del Baskonia será una tremenda sorpresa. Y esa es la baza a la que precisamente se pueden agarrar los hombres de San Miguel. Quizá hubiera sido peor empezar con un encuentro como local y siendo favoritos, algo que ocurrirá la semana que viene en el Felipe ante el Granada. Pero eso ya será otra película, la cuestión es que el equipo viaja a Vitoria sin Porfirio Fisac y ninguna presión. Eso puede permitir que el Casademont juegue suelto y los aragoneses, aunque a fogonazos, han demostrado que calidad tiene para competir casi contra cualquiera. «El equipo tiene muchas cosas buenas, tenemos jugadores de mucha calidad y lo hemos demostrado durante todo el año, pero sí que es verdad que últimamente anímicamente nos faltaban cosas», dijo el técnico en la previa del duelo.

Esa tranquilidad, sumada al impulso mental que siempre suele tener un cambio en el banquillo, más aún siendo patente lo desgastada que estaba la relación con Fisac, abre una rendija, una pequeña oportunidad de victoria que tratará de aprovechar un Casademont que debe salir sin complejos a la cancha. Mimbres tiene la plantilla para dar un nivel más alto. O así lo han ido manifestando todos los jugadores que han ido hablando durante todos los meses, algo que contradecía el discurso de su ya exentrenador, al que se le ha achacado poca ambición.

En los cinco partidos que restan, en los que los aragoneses se juegan competir en Europa el próximo curso, es el momento de demostrarlo, empezando por este partido, aunque San Miguel advirtió de que no va a haber «cambios radicales. Sería contraproducente. No esperéis que venga yo y vaya a cambiar todo porque es imposible. Si acaso, intentaremos recuperar a los jugadores»

Eso sí, puede ser que el equipo cambie su imagen y al Casademont no le dé para alcanzar la victoria, porque enfrente está el Baskonia. Un equipo que ha sido, a su nivel, igual de irregular que los zaragozanos durante la temporada pero que tiene un techo mucho más alto que el suyo. Y, ya sin Euroliga, los pupilos de Pablo Laso, inmersos en la pelea por el playoff, se están acercando a él.

Sin ir más lejos, la jornada pasada se llevaron el que ha podido ser el mejor partido de la fase regular de la ACB en casa del Valencia Basket y tras dos prórrogas. «Tiene una plantilla de muchísimo talento. Va a ser un partido divertido de ver», augura el entrenador del Casademont. Además, los vascos recuperan a Chima Moneke en una rotación con nombres como Howard, Sedekerskis o Hall.

Presente y ¿futuro?

La previa del duelp sirvió también como una especie de presentación para el técnico. Y en ella quedó claro que Rodrigo San Miguel no es tonto, ni mucho menos. El zaragozano sabe que su puesto es de «interino», pero también es consciente de la oportunidad que el destino le ha concedido. Así que San Miguel, como «un hombre de club» no dudó demasiado a la hora de tomar las riendas del equipo y asume el reto con humildad, pero con una tremenda ilusión. «Me siento con fuerzas. Es una responsabilidad grande, soy consciente de ello, pero bueno, esto es baloncesto y llevo mucho tiempo haciéndolo», reflexionó. Eso sí, el técnico no cierra las puertas a nada en el futuro. «Primero es ver cómo me veo y cómo me encuentro yo en el banquillo, sentirme cómodo. Igual me siento fenomenal y el club piensa que hay gente mejor y más preparada que yo. Aceptaré la decisión sea cual sea», subrayó.