Rodrigo San Miguel: "Esto es baloncesto, llevo mucho tiempo haciéndolo"

Rodrigo San Miguel no es tonto, ni mucho menos. El nuevo técnico del Casademont Zaragoza sabe que su puesto es de interino, pero también es consciente de la oportunidad que el destino le ha concedido. Así que el aragonés, como "un hombre de club" no dudó demasiado a la hora de tomar las riendas del equipo y asume el reto con humildad, pero con una tremenda ilusión.

Pero primero, ¿cómo vivió San Miguel la jornada de ayer en la que se confirmó el adiós de Fisac y su paso adelante? Así lo ha explicado el zaragozano: "Fue un día de locos. Vinimos con naturalidad, día postpartido y después de una victoria, con alegría. Durante el entrenamiento se fueron sucediendo acontecimientos y una vez que terminó el entrenamiento recibí la llamada de Reynaldo (Benito), que habían tomado una decisión respecto a Porfi y que pensaban en mí como persona idónea para llevar a buen puerto lo que queda de temporada".

Ahora, como primer entrenador, "mi rol ha cambiado por completo". Algo que no asusta a San Miguel, que lo lleva con naturalidad. "Me siento con fuerzas y evidentemente, como te comentaba, es una responsabilidad grande, soy consciente de ello, pero bueno, es baloncesto y llevo mucho tiempo haciéndolo", aseguró el técnico.

Presente y futuro

Por delante, la tarea de resucitar a un Casademont que, a pesar del triunfo ante el colista, está en caída libre. "El equipo tiene muchas cosas buenas, tenemos jugadores de mucha calidad y lo hemos demostrado durante todo el año, pero sí que es verdad que últimamente anímicamente nos faltaban cosas. Hay que empezar por ahí, recuperar jugadores y hacer que todo el mundo de aporte que dé un paso adelante", analizó San Miguel.

El técnico ha asegurado que su situación, su cargo de interino, está hablada con el club, aunque ha dejado una puerta abierta a seguir en el futuro. "Primero es ver cómo me veo y cómo me encuentro yo en el banquillo, sentirme cómodo. Igual me siento fenomenal y el club piensa que hay gente mejor y más preparada que yo. Aceptaré esa decisión, pero ahora lo importante es el equipo y no hacer elucubraciones de lo que pasará dentro de un mes", valoró.