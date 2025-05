Casademont Zaragoza: la aparición de Dimsa

El primer partido de la era post Fisac dejó una derrota ajustada y peleada hasta el final en el Buesa Arena y el mejor partido de Tomas Dimsa desde que llegó a Zaragoza el pasado 20 de febrero. El lituano fue la última petición expresa de Fisac, que lo había dirigido en el Gran Canaria, para reemplazar a Joaquín Rodríguez, que no terminaba de rendir al gusto del técnico. Era un fichaje de riesgo porque el escolta no jugaba desde el verano, cuando tuvo que ser operado de una lesión en el hombro, y, de hecho, en Zaragoza solo ha podido jugar 7 partidos en dos meses por diferentes lesiones y problemas físicos. Como era de esperar, su rendimiento no fue inmediato.

Así que Dimsa no había solucionado nada de lo que hubiera que mejorar en el equipo, con participaciones además tirando a escasas, en torno siempre a los diez minutos por partido. Pero en Vitoria fue otra cosa. Rodrigo San Miguel apostó por él como titular (el zaragozano repitió el último quinteto de Fisac ante el Coruña) y el lituano pareció un jugador diferente. Porque desde el principio estuvo mucho más activo, participativo e involucrado en el juego. Claro que el Casademont no jugó como si el partido fuera un concurso de triples, como el pasado miércoles, sino que buscó un mayor equilibrio en su baloncesto.

Y Dimsa estuvo ahí desde un inicio inmaculado en el que hizo cinco puntos sin fallo, con un triple y una canasta de dos. Pero no solo eso. También se aplicó en la defensa sobre Forrest, el base del Baskonia, utilizó bien las faltas y acertó lanzando cuando debía lanzar y pasando cuando correspondía seguir moviendo el balón. En el tercer cuarto hizo dos triples consecutivos que permitieron al Casademont volver a ponerse por delante (52-53) y no falló en las dos ocasiones que lanzó desde el tiro libre.

Acabó con 19 puntos con 1/2 en tiros de dos y 5/10 en triples, a lo que sumó un rebote y una asistencia para 12 créditos de valoración. Estuvo en la pista 29 minutos. Huelga decir que ha sido su mejor partido desde que llegó a Zaragoza. El lituano firmó el 20 de febrero y debutó el 1 de marzo frente al Valencia, aportando cinco puntos en casi doce minutos. En la siguiente jornada frente al Lleida participó diez minutos pero sufrió su primer contratiempo, una rotura fibrilar en el gemelo interno derecho que le hizo perderse el que debía haber sido el partido que centrara todos los esfuerzos del equipo, ante el Cholet en Europa.

Volvió cuatro jornadas después, en Manresa, pero tampoco entonces mejoró sus prestaciones, aportando otros cinco puntos en trece minutos. Desde entonces no había vuelto a llegar ni a esos cinco puntos, cuando en teoría esa debía ser su aportación a un equipo que en el perímetro solo ha encontrado de manera regular la aportación de sus bases y de Yusta. Pero esa discreción en sus números y en su juego se terminaron en Vitoria, con una actuación mucho más solvente y, sobre todo, útil para el equipo. Ahora habrá que ver si Dimsa puede darle continuidad en los cuatro partidos que quedan en la temporada.

Porque el lituano firmó hasta 2026, el mismo contrato que tenía en el Zalgiris Kaunas, pero el Casademont Zaragoza puede romper ese vínculo este verano, así que esa será una de las decisiones que tenga que tomar el nuevo técnico y la comisión deportiva que gestiona las entradas y salidas de la entidad. Dimsa tiene cuatro oportunidades más para demostrar su utilidad en el equipo, como ya lo hizo en el Buesa Arena.