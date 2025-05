Casademont Zaragoza: el mejor final para una temporada que (pase lo que pase) ya es de récord

Lejos, muy lejos, queda el 19 de septiembre de 2024, fecha en la que el Casademont Zaragoza emprendió un apasionante (y agotador) viaje que le ha llevado a completar una temporada saturada de partidos. Ese día, las aragonesas se enfrentaron en Rumanía al CSM Constanta en la ida de la fase previa de la Euroliga.

Ese fue el primer encuentro, y primera victoria, de los 54 que ha disputado hasta la fecha de los mínimo 56 duelos (aunque pueden ser 57) que van a jugar las de Cantero en lo que, pase lo que pase y a falta de saber si se le puede poner un broche de diamantes, va a ser una campaña de absoluto récord. El Casademont es el equipo femenino de baloncesto de toda Europa que más choques va a jugar en el curso 24-25, un registro que multiplica el mérito que han tenido sus jugadoras, que han tenido que combatir durante todos estos meses con el cansancio y las lesiones.

Después de superar con éxito tras apabullar al Constante en la vuelta también y con la clasificación a la fase regular de la Euroliga en el bolsillo, el Casademont se plantó en el segundo objetivo de la temporada, la Supercopa de España. Allí, las zaragozanas sumaron dos nuevos partidos en los que dieron una cara bien distinta. Primero, el equipo protagonizó un actuación para enmarcar en semifinales para acabar logrando un triunfo de una enorme complejidad ante el Perfumerías Avenida. Esa victoria les permitió jugar la final ante el Valencia Basket, su rival ahora, pero las de Cantero no tuvieron ninguna opción de título.

Después comenzó ya para el Casademont el grueso del curso, con prácticamente todas las semanas de doble partido entre la Liga Femenina Endesa y la Euroliga. Entre la primera y la segunda fase de la máxima competición europea, el equipo aragonés jugó 12 partidos (7 triunfos y 5 derrotas) en una más que notable actuación que le otorgó la posibilidad de clasificarse para la Final Six de Zaragoza, formato que se estrenó el pasado abril en la capital aragonesa. Sin embargo, no pudo estar el Casademont en ella ya que el Bourges francés sentenció la eliminatoria a doble partido en el duelo de ida en el Príncipe Felipe e hizo que la victoria aragonesa en tierras galas no les sirviera a las de Cantero para meterse en la final de casa.

Los feroces esfuerzos realizados ante los mejores equipos del continente los ha notado el Casademont en la competición doméstica, donde se ha mostrado mucho más irregular que en cursos pasados. Aun así, las zaragozanas, con 20 victorias y 10 derrotas, consiguieron un buen cuarto puesto que les sirvió para afrontar la primera ronda de los playoffs ante el Jairis con el factor cancha a favor.

El Casademont salió de la rtuina con la disputa de la Copa de la Reina de la que fue anfitrión. Había puesto el equipo muchas esperanzas en ella, con el sueño de repetir la gesta de 2023, pero las de Cantero no llegaron en su mejor momento y, a pesar de superar (no sin apuros) al Gran Canaria en cuartos, el Perfumerías Avenida frenó en seco las aspiraciones de las aragonesas en las semifinales de una Copa que terminaría levantando a la postre el Jairis.

Precisamente las murcianas fueron las primera víctimas del equipo en el camino hacía el título liguero antes de acabar también con las ilusiones del Uni Girona. Llegados a este momento, da igual la gasolina que quede en el tanque. El Casademont ya sabe dónde está el punto final a la temporada. Eso sí, el epílogo puede ser muy distinto si a las de Cantero les da por superar al Valencia. Porque el último de los enésimos esfuerzos puede ser el que más premio tenga.