Carlos Cantero: "Creo que esta ciudad se ha ganado el derecho a soñar"

El primer partido de esta final de la Liga Endesa está a la vuelta de la esquina (este jueves, 20.45 horas) y el pensamiento de conseguir el primer título en la historia del club sobrevuela las cabezas de los aficionados. Pero la realidad es que la presión de ganar este trofeo es para el Valencia Basket, una jugada que Carlos Cantero quiere utilizar en favor del Casademont para quitar estrés a sus jugadoras. "No tenemos nada que perder y esa es nuestra mejor baza. Está claro que la presión es para ellas y de nuestro lado es totalmente a la inversa. Intentaremos estropearles la fiesta y pelearlo al máximo. Creo que esta ciudad se ha ganado el derecho a soñar y a tener esa ambición", señala el técnico.

La semifinal ya queda atrás y la plantilla "se encuentra con muchas ganas de jugar esta final y pocas veces he visto a todas las jugadoras tan bien". En estos días de entrenamientos previos se han centrado "en recuperar a nivel físico porque el partido en Girona fue de mucha exigencia de minutos y al habernos enfrentado tantas veces al Valencia no hay que preparar tantas cosas más allá del scouting". Y en tema de preparar alguna novedad táctica indica que "siempre se prueban cosas nuevas y ya hemos visto cosas suyas en ataque. Son detalles que te pueden ayudar, pero no te lleva a ganar un partido". Además, señala que las claves van a estar "en ese punto de acierto desde la línea de tres y sacar tiros liberados, en las lecturas de las defensas del rival y, sobre todo, el tema del rebote ante un rival como este".

El partido en la Fonteta no será para nada sencillo y menos sabiendo que nunca se ha ganado en esa pista y Cantero comenta que "tendremos que tirar de heroica porque sabemos que va a ser muy difícil por todo lo que se juegan y el ambiente y nuestra clave va a ser querer vivirlo y disfrutarlo". El entrenador no quiere especular en ningún momento y quiere que sus jugadoras den todo este jueves. "Queremos echar toda la carne en el asador en este primer partido porque sabemos que si no lo hacemos, no vamos a tener la oportunidad de ganar. Tenemos que darlo todo porque un tercer partido a nivel físico tampoco nos viene bien y vamos a ir con todo porque en el segundo encuentro y sacaremos la energía de toda la gente que venga aquí", afirma.

La vuelta en Girona fue muy dura, pero el preparador se muestra muy orgulloso de su plantilla porque "este equipo no llega aquí por suerte ni por una racha de buen juego en estos últimos partidos, nosotros estamos aquí por saber competir. Desde el primer día les dije que había que levantarse ante las dificultades y eso somos nosotras". Y el propio técnico mira hacia atrás y le pone muy feliz el ver cómo se ha peleado el equipo siempre pese a todo. "Mirando al principio el ver que llegas a una final sin Atkinson y sin Gatling, dos de nuestras jugadoras más importantes al inicio de temporada te hace ver todo lo que ha cambiado el equipo. Estoy muy contento de haber seguido trabajando y de no habernos rendido", indica.

El partido en casa y la Euroliga

La venta de entradas para el partido en el Príncipe Felipe está yendo a un ritmo vertiginoso y todo apunta a que la afición llenará el pabellón para cerrar la campaña de la mejor manera, algo que Cantero y el equipo agradecen por todo el esfuerzo que conlleva asistir a este encuentro debido al horario. "Nos llena de mucho orgullo a todo el equipo y nos emociona. Es una de las principales razones que nos motiva para ese encuentro, lástima de los horarios porque complica mucho a que las familias vengan, pero nosotras queremos que estén de nuestro lado y poder disfrutar de lo que está siendo una temporada mágica", dice.

El estar en esta final le ha restado un poco de importancia al haber asegurado la presencia la temporada que viene en la Euroliga, algo que Cantero señala que "es un detalle para celebrar porque es algo muy complicado. Era un objetivo que no era prioritario, pero al final aquí todos queríamos jugar esa competición y creo que Zaragoza se merecía jugar esa competición por cómo han respondido en los partidos entre semana". Además, manda un recado a la gente que decía que iban a favorecer al Casademont para estar en esta competición. "Contento porque se callan bocas de conspiraciones de que teníamos que estar ahí sin merecerlo porque éramos organizadores y nos iban a arbitrar a favor. Estoy cansado de todo eso, no queríamos meternos en esas polémicas sino estar centradas en nuestro trabajo", apostilla.

En el tema de bajas, se sigue pendiente de la evolución de Tanaya Atkinson. Según el técnico, "vamos a ver qué es lo que puede hacer hoy y mañana. En principio de cara al partido cuento con ella, pero siendo que es una eliminatoria que es al mejor de tres pues vamos a ir gestionándola de la mejor manera".