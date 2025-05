A la 'Marea Roja' no la frena ni la distancia

La afición del Casademont nunca defrauda y en esta ocasión no iba a ser menos. Todos los establecimientos de Mercado Puerta Cinegia estaban teñidos de rojo en la búsqueda del sueño de ganar en La Fonteta el primer duelo de esta histórica final. "Por desgracia no podíamos viajar a Valencia, pero vimos que el club organizaba esta quedada y no podíamos no venir", comenta el padre de una familia que acudía al completo.

Antes del comienzo del partido el ambiente era bastante tranquilo con la gente sentada hablando con sus familiares o amigos, pero en el momento en el que en las pantallas pusieron la imagen de la pista valenciana, la tranquilidad torno en ánimos y la atmósfera se empezó a caldear. "Ojalá consigamos una victoria porque tengo claro que aquí les ganamos", afirma un aficionado.

Mientras avanzaba el partido, pese a que el resultado fuera adverso, no se paraban de escuchar aplausos con cada acción del Casademont y con la aparición de Link los ánimos fueron en aumento. La mascota del club hizo que los más pequeños también se sumaran a la fiesta y el ambiente fue en aumento.

Ni siquiera la propia entidad se esperaba que el recibimiento de esta propuesta fuese a ser tan positivo. "Es verdad que cuando lo pusimos en redes sociales no paraban de llegarnos mensajes, pero ni mucho menos confiábamos en que viniese tanta gente", indica el responsable de comunicación del Casademont, Rubén Trigo.

Pese a que el resultado no fue el más positivo, la afición no dejo de vibrar con su equipo demostrando que esta gente quiere soñar con el título y da igual lo que pase que no van a dejar de animar y apoyar a su club. La quedada es una pequeña muestra de lo que será el Príncipe Felipe este domingo donde todos los fans no cesaran de alentar a las chicas para que el sueño sea realidad.