Entrevista con Rodrigo San Miguel: "En Vitoria me vi capacitado para entrenar a un equipo ACB"

Ha pasado ya una semana desde la destitución de Fisac y su nombramiento como entrenador del Casademont ¿Cómo está? ¿Ha digerido ya el giro que ha dado su vida en poco tiempo?

Estoy bien, concentrado. Lo que pasó fue del todo inesperado para mí. No esperaba la destitución del anterior entrenador porque veníamos de una victoria, eso es algo extraño. Luego, que confiaran en mí siendo el tercer entrenador fue sorprendente. Pero desde entonces estoy tranquilo, creo que la semana ha ido bien, el vestuario ha aceptado la nueva situación muy bien, así me lo están haciendo ver. Con el cuerpo técnico estoy muy cómodo, con Jack (Burguess) tengo la confianza suficiente y hemos hablado con naturalidad. Ha entendido bien lo que ha pasado y no es fácil, porque él era el segundo. Me ha apoyado y protegido. También se ha unido Jorge Serna, con quien tengo buena relación y creo que puede ayudar mucho.

Antes de que el club tomara la decisión definitiva, ¿se le tanteó en algún momento para asumir el cargo de primer técnico?

No, no tuve ninguna reunión con el presidente ni se me planteó esa opción. No lo pedí ni era algo que estuviera en el ambiente.

Dijo al acabar que se había sentido bien en su primera experiencia en el banquillo como entrenador principal. ¿Podría concretar un poco más cómo vivió un día tan especial para usted?

Las horas previas estuve intranquilo, con muchas ideas en la cabeza. Quería tener todo bien atado, tenía mucha incertidumbre. ¿Sabré cuándo hacer los cambios o cuándo pedir un tiempo muerto? Pero al llegar al pabellón me relajé y durante el partido estuve tranquilo, cero nervioso. Creo que tomé decisiones naturales, sin sobrepensar. Me sentí capaz, leí bien el partido y no me sentí fuera de sitio. Estuve bien también en mi comunicación con los jugadores también. No me vi incómodo o atascado. Aunque esto es cosa de todo el cuerpo técnico.

Se le ve satisfecho

Con el resultado obviamente no, queríamos ganar y creo que estuvimos muy cerca. Pero lo que me llevó de Vitoria es eso, que me vi capaz de dirigir un partido de la ACB. Mucha gente me dice ‘Rodrigo, llevas toda la vida haciendo esto’. Y es verdad. He jugado 21 años en la élite siendo base. Evidentemente, no es lo mismo ser jugador que entrenador, pero en la lectura del partido hay cosas que se asemejan.

A Vitoria viajó el equipo con menos presión, ahora las cosas cambian. ¿Es una obligación ganar al Granada?

Debemos ganar, aunque no diría que es una obligación absoluta porque puede pasar de todo. Pero el equipo está mentalizado para dar ese paso adelante. No debemos menospreciar al Granada, ni mucho menos. Ellos se juegan mucho y hay que respetarlos al máximo.

¿Spissu va estar disponible?

Es complicado. Todavía no se ha podido entrenar y no sabemos si nos podrá ayudar en algunos minutos o en ninguno.

El que estuvo a un nivel altísimo fue Dimsa el otro día.

Sí, salió agresivo desde el minuto uno. Con ganas de tirar, defender y que se notara que estaba en la pista. Va a ser muy útil porque ha dado un paso adelante. No vamos a descubrir qué tipo de jugador es a estas alturas. Ha jugado mucho en Euroliga y su calidad está contrastada.

Dijo que no iba a haber ninguna revolución, pero imagino que con una semana más de trabajo irá dejando su sello en el equipo.

Estamos intentando introducir pequeños cambios ofensiva y defensivamente. No hay tiempo para una revolución, pero sí para ir añadiendo cosas poco a poco, respetando la identidad del equipo. Tenemos naturaleza atacante, pero tenemos que intentar defender mejor y ser más estables.

El ambiente del Felipe lo ha vivido cientos de veces, pero nunca como primer entrenador. ¿Qué espera que pase el domingo?

Lo primero, que ganemos (ríe). Espero que la gente esté ilusionada. Yo soy de aquí, llevo siete años en el club, y que me toque ahora ser el técnico es algo muy especial. Me alegra que la gente lo vea de forma positiva y espero que la afición nos ayude en el encuentro, como de hecho suele hacer siempre.

San Miguel, con una pizarra sobre la cancha del Felipe / Rubén Ruiz

El último día hubo muchos pitos a pesar de la victoria ante el Leyma Coruña. ¿Cómo lo vivió? ¿Que le pareció la actitud que tomó Fisac?

Me sorprendió, como a casi todos. Fue diferente a otros partidos. Él nos indicaba a Jack y a mí cuándo levantarnos y acatamos sus decisiones. No sé si fue un comportamiento premeditado.

¿Hablaron después de su destitución y su nombramiento? ¿Le ha deseado suerte?

Me escribió un mensaje de texto en el que decía que vendría un día a despedirse en persona, pero de momento no ha venido.

¿Qué ha aprendido de él?

Es un entrenador muy exigente, que no permite relajación y eso hace que estés siempre en tensión y preparado.

¿Por qué el Casademont Zaragoza ha perdido todos los partidos clave de la temporada?

Eso es un hecho y hay que admitirlo. No tengo la respuesta a eso, ojalá. Diría que hay que estar más concentrados para jugar mejor los últimos minutos. La falta de actitud se puede malinterpretar porque los jugadores son muy profesionales. Quizá ha faltado un punto de ambición y una dosis extra de esfuerzo. Pero no solo a los jugadores, a todos los que estamos.

Bilbao Basket ha ganado la FIBA Europe Cup.

Nuestro equipo estaba construido para intentar ganarla. Ellos han sido regulares y consistentes y nosotros no. Les felicito.

¿Qué tipo de entrenador quiere ser Rodrigo San Miguel?

Me gustan los equipos veloces, pero creo mucho en que las pausas son necesarias. Lo que necesito es que tanto yo como mis jugadores tengan muy claro a lo que jugamos. No me gusta el desorden y sí la disciplina y la organización. Y luego me gusta ser cercano con los jugadores. Yo lo veo así, prefería tener a un entrenador en el que podía confiar a uno que siempre me ponía una barrera delante.

¿Tiene algún referente?

He tenido casi 30 entrenadores y de todos he aprendido cosas. Me quedo con tres: Txus Vidorreta, Jaume Ponsarnau y Scariolo.

Dejó claro que sabe a la perfección que su puesto es de interino. Sin embargo, en ningún momento cerró las puertas a su posible continuidad. ¿A usted le gustaría ser el entrenador del Casademont el curso que viene?

Es una posibilidad que está ahí. Si me la ofrecen y después de este mes siento que me veo capacitado, con fuerzas y preparado para asumir el cargo, ¿por qué no? Pero también tengo claro que ahora he asumido una función que no era la mía originalmente. Si me dan la oportunidad porque les ha gustado mi trabajo, adelante. Cuando dejé de jugar fue para ser entrenador principal algún día.

¿Qué cree que tiene que pasar para que el club confíe en usted?

Es una pregunta más para Reynaldo que para mí. De momento, me estoy viendo capacitado para el trabajo que se me ha encomendado, me veo con fuerzas. Respetaré la decisión que tome el club, sea la que sea.

¿Si el Casademont apuesta por otro entrenador, seguirá en el club o cree que le puede entrar el gusanillo en estos partidos e intentará comenzar su carrera en otro lugar?

Seguiré en el Casademont, eso lo tengo muy claro. Si yo tengo que dar un paso atrás y volver a mi puesto anterior no habría ningún problema. No tengo ninguna prisa por ser primer entrenador inminentemente. Si viene otro técnico seguiré aprendiendo de él, cogiendo las cosas que me gusten para que, cuando llegue el momento de dar ese paso, esté lo mejor preparado posible. Las circunstancias han venido como han venido y sé que este camino no es el más lógico. Esto no lo habría imaginado nunca. Si tengo la oportunidad de seguir, fantástico. Si no es así, daré un paso atrás sin problema.

¿Cómo valora lo que está consiguiendo el Casademont en el equipo femenino?

Están haciendo algo histórico. Tenemos que valorar y reflexionar sobre lo que están logrando, sobre lo que están dando a la ciudad y cómo todo el mundo se está volcando con sus éxitos. Están luchando por ganar la Liga, eso son palabras mayores. Hace cuatro años no existía la sección y ahora han ganado una Copa de la Reina, están en Euroliga y luchan contra un equipo como Valencia Basket. Ojalá se llene el pabellón el domingo para verlas.

¿Les da envidia sana la identificación y la unión que ha conseguido el equipo con la afición?

Venimos de unas temporadas bastante irregulares. Lo estamos dando todo, pero hemos vivido años duros y eso hace difícil que la gente se identifique con el proyecto. Ahora se ha hecho algo muy bien: tener muchos jugadores con contrato para la próxima temporada. Eso crea un vínculo y permite que la afición empiece a tener referentes. Los resultados mandan, ellas lo están haciendo increíble. Ganan ganan y ganan y la gente disfruta. Al final esto es deporte y cuando ganas te lo pasas mucho mejor