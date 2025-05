La final de la Liga Femenina: el Casademont Zaragoza, contra la historia

El Casademont Zaragoza sigue buscando hacer historia... contra la propia historia. Tras caer en el primer partido de la serie final ante el Valencia (75-65) al conjunto aragonés solo le queda una opción para hacerse con el título, que es ganar este domingo en casa (21.00) y forzar el tercer partido en La Fonteta para volver a ganarlo. No será nada fácil no solo por la entidad del rival sino también porque no es nada habitual. La Liga Femenina Endesa se resuelve al mejor de tres partidos (antes era a cinco) desde la temporada 2007-08 y en estas 16 temporadas ya cerradas solo en cuatro ocasiones se llegó al tercer partido y solo tres veces ganó el equipo que no tenía el factor cancha a favor.

Así que el conjunto de Carlos Cantero va a por el más difícil todavía, a por algo que solo han conseguido el Perfumerías Avenida y el Ros Casares, ganar la Liga en el tercer partido aunque, eso sí, con el duelo decisivo en casa. La última vez que sucedió fue en la temporada 2020-21 entre el Perfumerías Avenida y el Valencia, los dos equipos que se han jugado el título las últimas cuatro campañas de forma consecutiva. Entonces, el conjunto taronja ganó en Salamanca por 64-67 pero el Avenida se llevó el duelo en La Fonteta por otro ajustado 74-76 y el Würzburg acabó dictando sentencia con un 76-61 para las locales.

Tanto en 2016 como en 2017 el Perfumerías Avenida se hizo con el título en el tercer partido y, en ambos casos, frente al Uni Girona. Ambos clubs protagonizaron las finales desde la 2014-15 hasta la 2018-19 de manera ininterrumpida. En la 2016-17 el Avenida ganó en casa por 71-51 y el Girona empató en Fontajau imponiéndose por 79-75. La serie volvió a la ciudad universitaria y el Perfumerías sentenció con un 67-74. El año anterior había sucedido lo mismo: 72-60 en el primer partido, 79-75 en el segundo para empatar la serie y un ajustado 60-57 para decidir la Liga en el tercero.

El cuarto precedente data de la temporada en la que cambió el formato de la final para decidirla al mejor de tres partidos y no de cinco como hasta ese momento. Entonces también la disputó el Perfumerías Avenida, que no se perdía una desde 2006, pero el título fue para el Ros Casares valenciano. No obstante, fueron las salmantinas las que golpearon primero con un 71-78 en Valencia, pero el Ros Casares igualó la serie con un 69-78 en el segundo partido y la remató en el tercero con un 72-56.

El factor cancha ha sido también decisivo en trece de las últimas dieciséis finales, las decididas al mejor de tres partidos. Solo en tres ocasiones ha ganado el equipo que empezó la serie fuera de casa, como ahora el Casademont Zaragoza. La última fue la temporada pasada, cuando el Avenida tenía el factor cancha pero el Valencia ganó en el Würzburg en el primer duelo por 48-67 y lo remató en La Fonteta en el segundo (61-44). En la 2018-19 hizo lo propio el Uni Girona ganando por 64-70 el primer partido y 73-65 el segundo. También el Girona ganó sin el factor cancha en la 2014-15, al imponerse en Salamanca por 70-85 y en la ciudad catalana por 72-54.

El Casademont busca lo que no ha sucedido hasta ahora, que el equipo de fuera gane la Liga en el tercer partido. Pero eso queda muy lejos. De momento, el equipo de Carlos Cantero persigue igualar la serie mañana en casa y con el apoyo de un pabellón lleno y absolutamente volcado con su equipo.