San Miguel: “No quiero hacer una revolución total”

Rodrigo San Miguel mostró una tranquilidad absoluta en su segunda previa como entrenador del Casademont Zaragoza y fue un claro exponente de que en el punto medio está la virtud. Por un lado, el choque ante el Covirán Granada no es “una final”, pero por otro sí consideró un partido muy importante para jugar en Europa; y en la misma línea habló sobre si va a llevar a cabo una revolución en el equipo o va a ser continuista de Fisac: “No quiero cambiar todo, pero hemos cambiado cosas”, afirmó.

Esta ha sido la primera semana completa de entrenamiento con todo el grupo y el momento en el que más ha podido dejar su sello en el equipo. En estos días, reconoció que “hemos ido cambiando cositas”, pero también resaltó que “no quiero hacer una revolución total” con respecto al trabajo de Porfirio Fisac. “Hay una buena base que mantener, pero sí que hay cosas a las que le hemos dado una vueltecilla”, recalcó el técnico.

En cuanto a Europa, el choque contra el Covirán Granada del domingo no se lo toma “como una final” por entrar en competición continental, pero sí “como un partido muy importante” para conseguir el objetivo. Tampoco se mojó en cuántas victorias más harán falta para poder asegurarse la plaza europea: “Hacer una quiniela sobre cuántos partidos hay que ganar no lo sé, esas cuentas nunca salen, hay que ir día a día. No depende solo de nosotros, pero si hacemos bien nuestro trabajo acabaremos en una mejor posición”, dijo.

"Me siento arropado y entre todos estamos buscando las cosas que más nos pueden ayudar" Rodrigo San Miguel — Entrenador del Casademont Zaragoza

Su estreno en casa

El partido del domingo será su estreno en casa como primer entrenador, pero eso no altera a San Miguel. “Estoy tranquilo. La semana está yendo bien y los jugadores han respondido y eso te da confianza. Me siento arropado y entre todos estamos buscando las cosas que más nos pueden ayudar”, explicó.

En cuanto al duelo contra el Granada, San Miguel lo afronta “con mucho respeto” ya que, pese a estar en descenso y poder certificarlo matemáticamente en el Príncipe Felipe, “viene a vida o muerte y todas sus opciones pasan por ganarnos”. “La semana está yendo muy bien en cuanto a intensidad y con ganas de afrontar un partido bonito, con ese puntito extra de presión que tenemos”, agregó.

Para el choque, San Miguel descartó a Jaime Fernández (“es baja segura y confirmada”) y también dejó entrever que Spissu no jugará: “Está con trabajo individual y a ver si poco a poco le podemos ir recuperando. No hemos podido contar con él y es difícil que pueda estar”, confesó.

"Sería fantástica una doble victoria el domingo. El pabellón va a estar a tope y ojalá sea un día histórico” Rodrigo San Miguel — Entrenador del Casademont Zaragoza

Un guiño al equipo femenino

Por último, San Miguel deseó una doble victoria el domingo en el Príncipe Felipe y mostró sus mejores deseos al equipo femenino, que tiene que ganar sí o sí al Valencia Basket para seguir vivo en la lucha por la Liga. “Sería fantástico (un doble triunfo el domingo en Zaragoza). El domingo va a estar el pabellón a tope y ojalá sea un día histórico”, concluyó.