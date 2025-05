Entrevista con Carlos Cantero: "La plantilla está muy avanzada, estoy muy ilusionado con lo que viene"

Vaya temporada. Tiene que estar agotado.

Totalmente. Ahora en este último tramo menos, pero no recuerdo un año tan exigente como este, especialmente el mes de diciembre. Con los cambios tienes que adaptarte, y hay momentos en los que pasas de estar fresco a estar cansado muy rápido. Ha habido altibajos, es verdad, pero lo hemos dado todo.

¿Qué sabor de boca se le ha quedado tras la derrota en la final?

A mí se me ha quedado muy buen sabor de boca. Es que al final después de todo un año solo gana un equipo. Acabar la temporada y que tu último partido sea uno en el que han venido más de 10.000 personas para ver lo que haces es un premio muy grande. Uno de los objetivos era seguir enganchando a la afición y que siga habiendo esa conexión año tras año con la plantilla. Eso está por encima de la derrota y por encima de cualquier resultado a nivel competitivo.

¿Qué nota le pone al año?

Pues un 8,8...o igual un 9. Haber llegado a la final de Liga creo que se merece un sobresaliente. Hemos jugado una Supercopa, otra vez entre los mejores ocho equipos de Europa...hay que darle a todo mucho valor siendo la temporada tan dura.

¿Se vio en algún momento levantando el título de Liga?

Cuando más cerca nos he visto ha sido en el primer partido cuando nos ponemos a solo uno, antes de los tres tiros libres de Turner. Sabíamos que si queríamos ganar el título todo pasaba por ganar un partido en Valencia y el tercer partido iba a ser muy difícil. Si nos hubiéramos puesto 1-0 luego aquí en el Príncipe Felipe sabíamos que íbamos a tener nuestras posibilidades.

¿Qué le falto al Casademont en la final?

Algo que no tenemos. No es que hiciéramos algo mal o no supiéramos hacerlo. Es algo a nivel físico, o una jugadora de mayor tamaño para frenar a Alexander. Todas hicieron el trabajo que tenían que hacer. A nivel de plantilla ellas tienen un extra que no podemos encontrar en nuestra plantilla.

¿Faltó en los momentos finales algo de determinación o valentía?

Sí, es algo que reclamaban los en los tiempos muertos, que no hubiera miedo a tirar, que no hubiera miedo a tomar decisiones, que al final es un todo o nada. Es algo que he dicho muchas veces, nuestra plantilla es joven y no tiene esa madurez o experiencia. No puedes achacar nada a las jugadoras porque para muchos es la primera vez que lo viven y una situación nueva.

¿Con Brianna Fraser hubiera habido muchas más opciones?

Nunca se puede saber, pero sí que es cierto que Brianna es una muy buena jugadora y estaba muy metida ya en el equipo. Después de Copa cogió confianza y el rol que queríamos que ella tuviera. Con Merritt (Hempe) se nos quedaba el juego interior que queríamos. Me sabe mal por ella que la hayan cortado en la WNBA

De haber ganado algún partido clave como el duelo en el Felipe ante el Bourges o la semifinal de Copa ante el Perfumerías estaríamos hablando de una temporada muy diferente. ¿Se le ha quedado esa espinita?

No, no es una espinita. Claro que piensas en esos partidos o en el tiro libre ante el Valencia Basket o la canasta de Mawuli en Praga, pero luego ves hasta dónde has llegado con lo que había y lo que hemos hecho entre todas y es para estar satisfecho y orgulloso. Se me hubiera podido quedar quizás la espinita de la final si hubiéramos perdido ese segundo partido ante el Girona después de la ventaja que teníamos.

Creo que son 18 jugadoras las que ha tenido a su cargo. ¿Cómo se trabaja con tantos cambios?

Tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que el club ha reaccionado siempre rápido y bien cuando hemos tenido un problema. Es eso, bravo por el club, habla muy bien de él. En una temporada siempre pasan cosas, pero esta ha sido como tres temporadas en una. Ha habido lesiones, pero también salidas de jugadoras, un embarazo... Ahora., como entrenador no es algo positivo. Quieres tener las 12 jugadoras desde el principio, contar y trabajar con ese grupo y no estar adaptándote continuamente a lo que te está viniendo.

Y a sí mismo, ¿qué nota se pone en la temporada? ¿Dónde puede mejorar Carlos Cantero?

Estoy satisfecho. Me voy a dar un 9, la misma nota que al equipo. Cada año es diferente y como entrenador te planteo retos distintos. He aprendido que la prevención es importante, el saber anticiparse. Y también que nunca hay que dar las cosas por hechas.

Se habla mucho de su gestión de los tiempos muertos, seguro que algo habrá leído. ¿Quiere decir al respecto?

Que la gente esté tranquila, sé cuando tengo que pedir los tiempos muertos perfectamente (ríe). Hay que saber ver qué partidos tienen más importancia y cuáles menos y en los importantes, a mi juicio, lo he hecho bien. Creo mucho en la autogestión de las jugadoras, ellas son las que juegan. Es lo que hablábamos antes, son jóvenes y tienen que adquirir esa experiencia y creo que eso lo pueden aprender en momentos difíciles de partido y prefiero no pararlo si no es una situación trascendental. El 90% de las veces, si no lo pido es que no quiero pedirlo, quiero ver qué pasa. Que eso puede llevar luego a que pase algo malo, desde luego, pero prefiero tomar ese riesgo.

Hábleme de Mariona Ortiz.

¡Qué puedo decir! Es un placer tenerla siempre en pista y en el equipo. Tengo que resultar su papel de capitana al principio y a final de temporada. En algunos momentos hay mucha fatiga y no ha podido ejercer ese rol tan activamente, pero nos ha empujado cuando de verdad hacía falta. Para mí era fundamental que ella renovara, es muy importante para mí.

¿Cuál de sus jugadoras le ha sorprendido más?

Diría que Helena (Pueyo). Es una jugadora que quizá no conocía la Liga española y no la conoces tanto. Me sorprendió mucho ya en las primeras semanas, en cómo ha ido su evolución a lo largo de los meses y estoy muy contento con eso. Pero también me ha gustado la evolución de Nerea, la vuelta de Oma, el nivel de Mawuli y Atkinson, el regreso de Hempe...

Pueyo parece que se queda, con Atkinson parece haber más dudas.

No estoy en la mente de Helena y no lo puedo afirmar al 100%, lo tendrá que hablar con el club. Pero por lo que ha dicho parece que sí, tiene que sentirse importante en el equipo, que sepa que el entrenador cuenta con ella y saber que ella gusta en Zaragoza. Creo que todo eso se cumple. Atkinson es una jugadora muy especial para mí. Siempre preguntaba por ella porque la quería entrenar. Ha sido una jugadora muy importante estos años para mí.

Eso suena a despedida.

No puedo decir nada seguro. La quiero mucho, yo creo que se me nota. Esto es deporte y no se sabe qué caminos se pueden tomar. Es una situación que está abierta y no pudo decir algo exacto.

La que sí que se ha despedido es Gatling. Su regreso no ha sido el soñado.

Esperábamos una recuperación más rápida de su rodilla. Ha sido una pena que no nos haya podido ayudar más, ella ha dado todo lo que tenía. Me ha gustado mucho volver a estar con ella.

Unas se van y otras vienen. ¿Cuál es su valoración de la llegada de Nadia Fingall al equipo?

No puedo hablar de ella porque no está confirmado. Es una gran jugadora que a mí me gusta desde que estaba en Lugo, pero no tengo la información suficiente y prefiero no decir nada al respecto.

¿Le gusta Carla Leite? Una pareja con Mariona sería increíble.

Me encanta. Tiene una calidad tremenda, es un talento joven. ¿A quién no le gustaría entrenarla? Pueden jugar las dos juntas. La estamos siguiendo en la WNBA, pero hasta que no confirme nada el club tampoco puedo decir mucho.

¿Cuál es el paso adelante del que hablaba el otro día con respecto a la próxima temporada?

Lo que queremos es tener cada año una plantilla más competitiva y creo que lo estamos consiguiendo y lo vamos a seguir haciendo. Estoy muy ilusionado con lo que viene. No me gusta sentirme estancado y aquí nunca he tenido esa sensación. Vamos dando pasitos. Exigirnos ganar títulos no sería justo, ese salto a nivel presupuestario es enorme y no lo tenemos, pero sí que tenemos que tener la ambición de luchar por ellos. Llegar a finales y pelearlas. Hay que ser cautos, pero es lo que queremos.

¿Echa de menos la figura de un director deportivo? ¿Cómo se gesta ahora un fichaje en el Casademont femenino?

Bueno, José Descartín era una persona con la que trabajaba y sí que lo echo de menos, pero hay que saber adaptarse a nuevas situaciones. De los fichajes, yo doy mi opinión a nivel deportivo, simplemente. Hablo con el club y les presento a jugadoras que me parecen interesantes. Si me toca hablar con ellas para que vengan o con algún agente, pues hago ese trabajo, pero a nivel económico o de contratos yo no me meto. Sí que me gusta que se tenga en cuenta mi opinión

El mercado en la Liga Femenina se mueve muy rápido. ¿De las 12 jugadoras, cuántos nombres sabe ya seguros que formarán la plantilla del año que viene?

Un 70 o un 80%. Quedan movimientos todavía por hacer, pero está muy avanzada. Falta poner alguna guinda.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

Me queda el próximo año y pienso en cumplirlo. En mi cabeza solo está ya la temporada que viene. Mi relación con el club es muy buena, si no ya no estaría aquí. Estamos creciendo de la mano. Estoy muy agradecido a ellos por lo bien que se han portado conmigo y por lo que están haciendo por el baloncesto femenino. Siempre tendrán mi mano tendida para trabajar juntos.

Lo que es innegable es que cada vez Carlos Cantero tiene más reconocimiento. ¿Está teniendo que rechazar muchas ofertas para seguir en el Casademont?

Siempre hay llamadas durante la temporada, pero eso son cosas que ves cuando estás haciendo un buen trabajo. Las tienes tu y las tienen todas las jugadoras. Simplemente tienes que mantener la cabeza fría y estar concentrado en lo que tienes que estar concentrado. Para esas cosas ya existen los agentes.

Quedan dos ‘Final Six’ en Zaragoza, un objetivo muy goloso estar en ellas. Si sigue creciendo el club a este ritmo, ¿puede llegar el día en el que ganarla no sea una quimera como ahora?

Ojalá, ojalá. Es algo muy ambicioso. Ganar una Liga, estar en una ‘Final Six’. Pelear, pelearemos. Ya hemos estado cerca, pero no puede ser un objetivo prioritario. Para nada. Eso sí, claro que es un lugar en el que nos gustaría estar.