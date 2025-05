Carla Leite no jugará el Eurobasket antes de llegar al Casademont Zaragoza

Carla Leite, fichaje estrella del Casademont (a falta de confirmación oficial) ha hecho oficial que no jugará este verano el Eurobasket con Francia debido a su presencia en la WNBA. "Seguiré siendo la primera seguidora del 'Bleus' y les deseo una magnífica competición", publicó en sus redes sociales.

La gala llegará a Zaragoza directamente desde Estados Unidos, donde va a jugar en la mejor Liga del mundo con las Dallas Wings, equipo con el que ya está inmersa en la pretemporada. "Creo que lo puedo decir ya, ha salido todo en las redes. Así que sí, el año que viene iré a Zaragoza en España". Estas son palabras de la propia Leite de hace unas semanas, confirmando su fichaje por el equipo aragonés.

Carla Leite es una de las mejores jugadoras jóvenes de Europa y ha liderado al Villeneuve D'Ascq en la conquista de la Eurocup, torneo en el que recibió el MVP. Así habla Carlos Cantero de ella: "Me encanta. Tiene una calidad tremenda, es un talento joven. ¿A quién no le gustaría entrenarla? Pueden jugar las dos juntas. La estamos siguiendo en la WNBA, pero hasta que no confirme nada el club tampoco puedo decir mucho".