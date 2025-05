Tanaya Atkinson se va a jugar a México…¿volverá al Casademont Zaragoza?

Que Tanaya Atkinson se vaya a jugar la Liga mexicana durante el verano no es novedad. De hecho, la estadounidense lo lleva haciendo desde el periodo estival de 2022, compaginando su desempeño en la Liga Femenina Endesa con su participación en la competición del país centroamericano. Aunque el viaje que está a punto de emprender la escolta tiene este curso un grado de incertidumbre mayor porque no está nada claro que cuando Atkinson finalice su periplo mexicano coja un billete de avión de vuelta a Zaragoza.

De hecho, aunque todavía no hay ninguna posibilidad descartada, ahora mismo lo más probable es que la estadounidense, de 29 años, no vuelva a la disciplina del Casademont para comenzar la próxima temporada a las órdenes de Carlos Cantero. No es una cuestión de rendimiento, porque Tanaya, aunque ha atravesado diferentes problemas físicos que le han obligado a perderse más de un partido, ha sido una de las mejores y de las más regulares del equipo aragonés. Tanto es así que la escolta estuvo nominada como una de las mejores interiores de la fase regular de la Liga Femenina para entrar en el quinteto ideal de la competición, aunque finalmente no fue una de las elegidas.

Pero lo cierto es que todo parece indicar que Atkinson y el Casademont Zaragoza van a separar sus caminos tras dos campañas juntos en las que tanto la americana como el club han crecido de la mano. Y es que durante la temporada se han ido anunciando importantes renovaciones para el equipo como han podido ser las de Mariona Ortiz o la de Helena Oma, pero no así la continuidad de la americana, a la que quizá pueda perjudicarle la plaza que ocupa de extracomunitaria a la hora de confeccionar la plantilla de cara a la temporada 25-26.

Aunque su salida no es segura al 100% y, por tanto, no ha habido ninguna despedida oficial, las palabras de Carlos Cantero en una entrevista a EL PERIÓDICO al ser preguntado por el futuro de la exterior sonaron a despedida. «Atkinson es una jugadora muy especial para mí. Siempre preguntaba por ella porque la quería entrenar. Ha sido una jugadora muy importante estos años para mí», reflexiona, casi de manera melancólica, el técnico del Casademont. «Sobre su futuro no puedo decir nada seguro. La quiero mucho, yo creo que se me nota. Esto es deporte y no se sabe qué caminos se pueden tomar. Es una situación que está abierta y no puedo decir algo exacto», añadía enigmático Cantero.

La americana llegó a Zaragoza en el verano de 2023 procedente del Araski con el reto de demostrar si el gran nivel que había demostrado con las vascas lo podía mantener en un equipo con mayores aspiraciones como lo era el Casademont. Desde el primer momento Atkinson encajó en el conjunto aragonés, sin necesitar apenas periodo de adaptación y convirtiéndose de inmediato en una de sus mejores anotadoras. Su privilegiado físico, además de para sacar ventaja en sus clásicas penetraciones, también le ha servido para ser un duro hueso de roer en defensa.

El mejor ejemplo de lo que ha sido Atkinson para el Casademont es el que ha podido ser su último partido con su camiseta. Tras unos playoffs en los que casi no ha podido jugar por problemas en su cadera, la estadounidense regresó a tiempo para ser la MVP del segundo encuentro de la final ante el Valencia Basket con 14 puntos y 22 créditos de valoración, aunque su actuación no le valió a las de Cantero para forzar el duelo decisivo.

Ahora, Atkinson se marcha a México para jugar con las Adelitas de Chihuahua, aunque este verano no lo hace como el pasado verano acompañada de Mariona Ortiz, citada con la selección española. Eso es lo único que se sabe por ahora con certeza del futuro de la americana, aunque todo indica que su próxima aventura la vivirá lejos de la capital aragonesa.