Atkinson apunta al extranjero

Tanaya Atkinson apunta a jugar en el extranjero la próxima temporada. La escolta norteamericana, que acaba contrato, cuenta con ofertas de clubs importantes fuera de España que superan con creces lo que el Casademont Zaragoza puede asumir, lo que sitúa a la jugadora cada vez más fuera del equipo para pasar a formar parte de la plantilla de otra escuadra, con el sur de Europa como destino más probable.

Atkinson, que se encuentra muy a gusto en Zaragoza, llegó hace dos años procedente del Araski para convertirse en uno de los pilares básicos del cuadro rojillo. De 29 años, la escolta entra de lleno en los planes del Casademont para seguir caminando juntos y, de hecho, el club estaría por la labor de renovar su contrato. Sin embargo, la irrupción de propuestas prácticamente irrechazables darían al traste con ese deseo de la entidad, que empieza a asumir que la escolta no volverá a vestir la camiseta rojilla.

Como ya publicó ayer este diario, la americana viaja a México para volver a disputar la Liga de aquel país durante el verano, algo que viene realizando desde 2022 para compaginar esa competición con la disputa, posteriormente, de la Liga española. Sin embargo, en esta ocasión es muy posible que Tanaya ya no regrese y que emprenda una nueva aventura en otro país.

De hecho, el propio técnico rojillo, Carlos Cantero, pareció advertir la despedida en unas declaraciones realizadas en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO el pasado martes. «Atkinson es una jugadora muy especial para mí. Siempre preguntaba por ella porque la quería entrenar. Ha sido una jugadora muy importante estos años para mí», indicó. «Sobre su futuro no puedo decir nada seguro. La quiero mucho, yo creo que se me nota. Esto es deporte y no se sabe qué caminos se pueden tomar. Es una situación que está abierta y no puedo decir algo exacto», añadió.

Así que, salvo un giro radical de los acontecimientos, Atkinson parece destinada a poner fin en breve a su estancia en tierras aragonesas, a pesar de que el club estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para que la norteamericana siguiera vistiendo la elástica del Casademont. Pero no será suficiente. La fuerte puja de clubs con una mayor capacidad económica amenaza con dejar con las ganas a la entidad presidida por Reynaldo Benito, que, de momento y a expensas de oficialidad, contaría con tres fichajes ya asegurados para el próximo curso: las francesas Carla Leite y Aminata Gueye, campeonas de la EuroCup con el Villeneuve d’Asc, y la ala-pívot Nadia Fingall, campeona de Liga con el poderoso Valencia Basket en la final disputada ante el propio Casademont Zaragoza.