El Casademont Zaragoza o más protagonismo: el dilema de Laia Flores

No todas las jugadoras que tiene contrato para el próximo año con el Casademont Zaragoza femenino estarán en la plantilla de la temporada 25-26. A pesar de que la configuración del equipo para la próxima campaña está ya muy perfilada, sigue habiendo alguna situación que todavía está en al aire. Ese es el caso de Laia Flores, a la que el club no le importaría retener si la catalana asume un rol más secundario del que ha tenido esta campaña.

Porque la llegada de Carla Leite, el fichaje estrella (a pesar de la falta de oficialidad) de los que ya se conocen, va a cambiar irremediablemente muchas cosas en la rotación que Carlos Cantero disponga en la dirección del juego. La francesa, MVP de la Eurocup con el Villeneuve, es una base con alma de escolta, por lo que es probable que alterne los puestos de 1 y de 2. Aunque el técnico ya ha asegurado que Leite y Mariona pueden jugar juntas, lo cierto es que el aterrizaje de la gala impacta directamente en la situación de Flores.

De ser la segunda base del equipo y estar siempre en cancha cuando la capitana necesitaba descanso, el papel que, si se queda, tendría que tomar la catalana sería muy diferente y con un protagonismo mucho menor. Eso, lógicamente, haría que sus minutos se redujeran sobremanera e incluso en los encuentros importantes no los tendría garantizados.

Ante este nuevo paradigma, Laia Flores se encuentra en el complicado dilema al que se enfrentan muchas veces los deportistas, el de elegir si se prefiere ser cabeza de ratón o cola de león. Con contrato en vigor hasta 2026, la pelota está en su tejado porque ya ha habido conversaciones entre la base y el club en las que se ha hablado de la situación y la decisión está en manos de la catalana mientras el Casademont respetará la respuesta que reciba de la jugadora.

Laia Flores, de 29 años, llegó en el verano de 2024 a Zaragoza tras firmar una notable campaña como base titular en el Lointek Gernika. La catalana ya dio un paso atrás entonces sabiendo que su rol, siendo Mariona capitana general en el Casademont, iba a ser bien distinto, pero que por contra iba a poder jugar en la Euroliga y tener la posibilidad de luchar por títulos. Flores se adaptó sin problemas a ese esquema, pero su rendimiento durante la temporada ha sido irregular, alternado buenas actuaciones con otras más grises y, sobre todo, con dos facetas bien diferenciadas.

La actitud y la entrega de Laia han sido ejemplares desde el primer día, haciendo suya la rasmia que caracteriza al equipo. Eso le ha permitido ser una jugadora que ha brillado en defensa, poniéndole las cosas muy difíciles a sus emparejamientos y siendo un incordio constante. Sin embargo, en la otra canasta las cosas no le han ido tan bien. A pesar de haber dejado algún momento para el recuerdo como el triple desde el centro del campo frente al Girona en las semifinales de la Liga, a Flores le ha costado mucho llevar la manija del equipo, siendo esa la función principal de una base. La catalana, a pesar de su empeño, no ha podido mantener el nivel del juego y la fluidez en ataque cuando Mariona Ortiz descansaba y el Casademont ha sufrido mucho cuando su capitana no estaba en pista.

Pero Cantero no tenía muchas más opciones en esos tramos que confiar en ella, algo que va a cambiar radicalmente ahora con la llegada de Carla Leite. Y eso lo sabe a la perfección una Laia Flores que tiene ahora que decidir hacia dónde quiere encaminar su carrera.