Rodrigo San Miguel: "Tenemos que cambiar la imagen"

La dura derrota de la pasada jornada ante el Covirán Granada, colista en ese momento, no dejó una imagen positiva del equipo y Rodrigo San Miguel sabe que es lo primero que se debe mejorar para alcanzar el reto de seguir subiendo en la clasificación. "Es lo primero que tenemos que cambiar y la semana pasada veníamos de unos entrenamientos muy buenos con mucha energía, pero no supimos reflejarlo en el partido y no se trasladó lo que yo les intente hacer ver. Hay que dar un paso adelante en energía e intensidad, más allá de la táctica", dice el técnico. Además, añade que "los primeros días aún costaba analizarla y asimilarla (la derrota). Poco a poco hemos ido cambiando el chip y enfocándonos en Bilbao. Evidentemente, hemos trabajado las cosas que habíamos hecho mal ante el Granada".

El partido de este domingo es clave para el Casademont Zaragoza en su objetivo de conseguir la plaza europea para la temporada que viene, ya que el Surne Bilbao Basket está ubicado un puesto por debajo en la clasificación y en el caso de no ganar, igualarían en victorias al conjunto zaragozano. "Es muy importante porque es un rival directo en nuestra lucha por Europa. Nuestro reto es conseguir la mejor clasificación posible y están a una victoria nuestra. Aunque creo que ellos al haber ganado la FIBA Europe Cup puede que ya tengan esa clasificación asegurada, pero al final cuanto más alto estén más opciones tienen de conseguir una mejor competición el año que viene", afirma.

A esta salida clave se suma la visita al Joventut y recibir al Real Madrid para cerrar la Liga. No quedan ni mucho menos partidos sencillos, pero San Miguel se centra en ir semana a semana sabiendo que "tanto Joventut como Madrid se están jugando cosas pese a estar en una pelea totalmente distinta a la nuestra, pero hay que ir a por este partido de cara a esa posible mejora de posición".

Este duelo será "muy especial" para el técnico del Casademont porque se enfrenta a Jaume Ponsarnau, el que fuera su míster en Manresa y en su segunda etapa en el conjunto aragonés. "Jaume es una persona muy importante para mí y muchas cosas de las que he aprendido en mi carrera han sido gracias a él. Nos une una muy buena relación personal y es un orgullo poder enfrentarme contra él como entrenador", concluye San Miguel. También confirmó el míster que Jaime Fernández sigue siendo baja y Marco Spissu llega entre algodones por unas molestias y es duda para este enfrentamiento.