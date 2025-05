El Casademont Zaragoza invita a salir a Brcaninovic, pero la bosnia se lo piensa

Si ya no lo tuvo la pasada campaña a pesar de los numerosos infortunios que sufrió el Casademont Zaragoza durante el año, mucho menos va a tener un sitio Melisa Brcaninovic en los planes de Carlos Cantero para el curso que viene. Pero lo cierto es que la bosnia firmó el pasado verano un contrato que le unía al equipo hasta junio de 2026 y el club no tiene por el momento constancia de que, a pesar de su evidente situación, Brcaninovic tenga intención de irse.

O al menos de momento no se lo ha comunicado a un Casademont que no cuenta con ella y que su deseo es que su ficha quede libre para poder acometer el fichaje de otra jugadora para completar la rotación del técnico madrileño. Pero la bosnia es feliz en Zaragoza. Perfectamente adaptada a la ciudad y al club, ha entendido su rol de la plantilla y desde el club aseguran que su actitud es ejemplar. Siempre con una sonrisa, Brcaninovic, aunque en los partidos no ha contribuido demasiado (por no decir nada), ha sido importante en los entrenamientos y ha contribuido a que la química del vestuario fuera excelente.

Pero esto es baloncesto profesional y con buenas intenciones no basta. Si el Casademont, como así han asegurado tanto sus dirigentes como Cantero, quieren seguir dando pasos adelante en cuanto a configuración de la plantilla se refiere, la bosnia debe de salir. Así se lo están intentando hacer ver desde dentro, aunque por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo que podría alcanzarse pagando el Casademont al menos parte de la ficha de la jugadora.

La lógica indica que, a pesar de la resistencia de Brcaninovic a salir, la bosnia debería acabar abandonado la capital aragonesa en busca de los minutos y las oportunidades que aquí sabe a ciencia cierta, porque ya se ha hablado con ella, que aquí no va a tener. Pero, ahora mismo, no está descartado ningún escenario y no es algo impensable que veamos a la bosnia al fondo del banquillo o incluso fuera de la convocatoria durante la gran mayoría de encuentros.

El rendimiento de Brcaninovic, de 26 años, de desde su aterrizaje en Zaragoza ha estado desde el primer momento muy por debajo de lo esperado. Y eso que venía con un buen cartel, siendo internacional e importante con la selección de su país, un gran físico (193 centímetros de altura) para ser una ala-pívot y habiendo pasado por un gran equipo como el Cukurova Mersin o en otros españoles como el Jairis o el Gernika. Eso sí, la bosnia llegaba tras un periodo de inactividad que ya no convencía demasiado al club, pero el Casademont decidió ficharla a pesar del riesgo y en una apuesta claramente fallida.

Aunque comenzó jugando en casi todos los duelos, su pobre rendimiento fue sacándola cada vez más de la rotación de un Cantero que al final decidió dejar de contar con ella. Para muestra sus cero minutos en el playoff por el título de Liga. Eso es lo que le espera a Brcaninovic si aun así decide quedarse en Zaragoza. La pelota ahora mismo está en su tejado.