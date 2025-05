El Casademont Zaragoza jugará también la Euroliga en la temporada 26-27

El Casademont Zaragoza también jugará la Euroliga la temporada 26-27. La FIBA, entidad que se encarga de su organización, ha anunciado que a partir de ahora el anfitrión de la 'Final Six' tendrá una invitación para la fase previa de la competición. Por lo tanto, pase lo que pase durante la próxima campaña, el equipo aragonés tendrá la oportunidad de volver a medirse con los mejores equipos de Europa.

Hay que recordar que Zaragoza será la sede de la final a seis, que se estrenó el pasado mes de abril en el Príncipe Felipe, durante al menos los dos próximos años. Para esta temporada, eso sí, el Casademont no ha necesitado invitación alguna de la Euroliga, ya que las de Cantero se ganaron sobre la pista (gracias al subcampeonato de la Liga Femenina Endesa) el derecho para estar en ella.

Si las aragonesas consiguen superar la fase previa, será la tercera temporada consecutiva que el Casademont Zaragoza juegue la Euroliga, consolidándose como uno de los mejores equipos de Europa. Y si también lo logra en 2027, serán cuatro las campañas seguidas en la máxima competición internacional.

Las de Cantero ya se quedaron muy cerca de incluso colarse en la 'Final Six', pero no pudieron dar el último paso y cayeron en el play in ante el Bourges francés. Precisamente en esta ronda previa a la final a seis la FIBA anunció un cambio importante. A partir de esta temporada, el formato del play in cambia y dejará de ser un enfrentamiento a ida y vuelta y pasará a ser un formato de una serie al mejor de tres partidos.