Entrevista con Youssouf Traoré: "Estoy muy feliz en el Casademont y mi idea es cumplir mi contrato"

Primer partido tras tu regreso de la cesión y fue importante para conseguir la victoria en Bilbao jugando 11 minutos, ¿cómo vivió ese momento?

Me sentía con mucha energía y muchas ganas antes de saltar a la pista. He venido con la misma mentalidad que cuando estaba en el Palmer y está claro que entre Segunda FEB y la ACB hay muchas diferencias, pero tuve muy buenos minutos en Bilbao. Estoy muy orgulloso del trabajo que hice ese día y sobre todo por la victoria del equipo que es lo más importante porque queremos jugar en Europa la temporada que viene.

¿Rodrigo San Miguel le comentó que iba a tener la oportunidad de jugar?

No me dijo nada de si iba a no a tener minutos, pero desde que llegué me ha dicho que voy a poder ayudar al equipo y estoy muy agradecido de que me diese la oportunidad.

En su vuelta ha habido un cambio de entrenador, ¿cómo han sido estas semanas con San Miguel?

Rodrigo es una muy buena persona y estoy disfrutando mucho con él desde que he vuelto. Él está muy pendiente de mí y no para de ayudarme, cada vez que acabamos un entrenamiento viene a hablarme por si hay algo que no he entendido con los sistemas y está siendo muy importante para mi desarrollo.

Dentro del equipo, ¿hay jugadores que le han ayudado a la adaptación con el juego del equipo?

Me están ayudando mucho desde que he vuelto. Los primeros días me costaba saberme los sistemas de juego y están muy encima de mí los veteranos, especialmente Dubljevic y Sule, que son los que más me pueden enseñar al compartir la misma posición.

Usted es un pívot de formación, aunque se le ha visto jugar con Dubljevic a la vez ocupando el rol de ala-pívot, ¿cómo se sintió ocupando ese rol?

Creo que para mi carrera también tengo que saber desenvolverme en la posición de cuatro. Rodrigo ya me está diciendo que debo mejorar mucho mi tiro de media distancia si quiero jugar como ala-pívot y la verdad es que me siento más cómodo de cinco porque es donde he jugado toda la vida, pero sé que tengo que aprender a jugar en diferentes roles.

Antes de irse cedido estuvo disputando la Copa África U18, algo que no sentó bien a Fisac. ¿Le afectaron esas palabras?

No me afectó mucho porque yo estaba ayudando a mi país y quería jugar con ellos para ganar la Copa África, ya que para mí es un orgullo poder jugar con la camiseta de Malí. Soy una persona muy tranquila y a este tipo de cosas no les doy importancia.

Entonces, ¿su relación con Fisac no se vio afectada?

Yo siempre me quedo con lo positivo y le voy a estar eternamente agradecido porque fue quien me dio la oportunidad de poder debutar en la Liga ACB.

Suma ya dos partidos consecutivos con minutos, a falta de la última jornada, ¿se ve en el equipo la temporada que viene?

Mi sueño es jugar en la ACB y no estoy parando de trabajar para conseguirlo, pero al final depende de lo que piense el club y si quiere que esté yo aquí el año que viene. No tengo prisa porque sé que me falta mucho por mejorar y tengo claro que todo llegará a su debido momento.

¿Se ve preparado para estar el año que viene en la ACB?

Sé que si tengo la oportunidad de quedarme y de jugar en el primer nivel, lo voy a hacer bien. Aunque está claro que tengo que mejorar en muchos aspectos.

Menciona que tiene que seguir mejorando, ¿en qué concretamente?

En todo, la verdad. Tengo 18 años y tengo mucho tiempo en mi carrera para seguir evolucionando en mi juego, principalmente en defensa. Pero no voy a parar de trabajar para ser un jugador mucho más completo.

¿Ha habido conversaciones con el Casademont respecto a la temporada que viene?

Con el club no hemos hablado sobre la idea que tienen conmigo para la temporada que viene. Yo estoy muy feliz aquí y mi idea es cumplir mi contrato con el Casademont. Después de que acabe esta temporada jugaré con Mali en el Mundial U20 y luego ya habrá tiempo para hablar.

Tiene contrato hasta 2028, aunque la sombra de la NCAA está cada vez más presente en Europa a la hora de llevarse los talentos, ¿le ronda la idea de jugar en Estados Unidos?

Ahora mismo estoy muy centrado en jugar aquí y desarrollarme en este país. No estoy pensando mucho en ir a la NCAA en el corto plazo, aunque es obvio que ir a jugar a Estados Unidos es un sueño que todo jugador de baloncesto tiene, pero como le he dicho antes, solo pienso en seguir trabajando para poder jugar al máximo nivel en España.

Ha estado este año cedido en el Palmer Basket y ha tenido un rol muy importante para conseguir e ascenso, ¿cómo ha sido esta temporada para usted?

En el Palmer he disfrutado mucho del baloncesto tanto con mis compañeros y el entrenador y ha sido un año increíble para mí. Por suerte, he podido ayudar al equipo a ascender a Primera FEB.

¿Siente que ha mejorado como jugador?

La verdad es que sí, sobre todo, en los rebotes y en saber correr. He tenido un entrenador (Marco Justo) y un cuerpo técnico que me han ayudado mucho. Puedo decir que esta temporada es en la que más he evolucionado como jugador.

Hace ya dos años que llegó al club, ¿se esperaba estar en la situación actual el Yossuf de 16 años?

Lo pienso y es verdad que no siempre tienes claro el futuro. Pero siento que he cambiado mucho desde que llegué a Zaragoza.

Habla con bastante cariño de la ciudad y del Casademont como equipo, ¿que significa para usted el club aragonés?

Al Casademont siempre lo tendré en el corazón porque es el primer club que me ha dado la oportunidad de ver un futuro en el baloncesto.