Bango, ex del Casademont, celebra la Euroliga en Estambul

Ni el propio Jilson Bango hubiera podido imaginar el final de temporada que ha vivido en Estambul. Hace poco más de un año se despedía del Braunschweig como mejor defensor de la Bundesliga y este lunes estaba festejando por las calles de Estambul el título de la Euroliga conquistado con el Fenerbahce. Entre medias, al pívot angoleño le dio tiempo de ser una de las sensaciones de la ACB y brillar con el Casademont Zaragoza.

La participación de Bango con el Fenerbahce ha sido escasa y únicamente circunscrita a la Euroliga, ya que no pudo ser inscrito en la competición doméstica. Saras Jasikevicius lo ha utilizado en diez partidos con una media inferior a los siete minutos de juego en los que ha sumado 2,7 puntos, 1,8 rebotes y 3 créditos de valoración. En la Final Four disputada en Abu Dabi ha sido el único jugador del Fenerbache que no saltó a la pista ni en las semifinales frente al Panathinaikos (82-76) ni en la final ante al Mónaco (70-81).

Su protagonismo en el equipo ha sido mínimo, mucho más en comparación con el que había tenido hasta ahora tanto en su paso por la Bundesliga como en su breve estancia en el Casademont Zaragoza. Al equipo aragonés llegó el pasado verano después de que el club abonara los 150.000 euros para lograr su salida del Braunschweig y, tras unas brillantes actuaciones, un juego espectacular y un cambio de agencia de representación, el jugador pidió su salida al Fenerbahce, que le ofreció un contrato millonario inalcanzable para el Casademont. El club aragonés cobrará esta temporada 400.000 euros y la cantidad final por su traspaso puede alcanzar los 950.000 euros en función de variables como su llegada a la NBA.