La gran final de la Liga del Casademont desde dentro: "Disfrutad como un equipo, jugad en equipo"

Hace ya más de dos semanas que el sueño de conquistar por primera vez el título de la Liga se desvaneció para el Casademont Zaragoza, pero pese a ese sentimiento triste en el recuerdo de los aficionados rojillos siempre quedará el ver cómo sus jugadoras se dejaron la piel y, sobre todo, el ambiente en el Príncipe Felipe en el último partido en el que tanto forofos como jugadoras despidieron la temporada dando todo en el pabellón. Tras este tiempo, el club ha subido a sus redes un documental en el que se ve sin filtros cómo vivieron y sintieron tanto las jugadoras como el cuerpo técnico esos días históricos para la entidad zaragozana.

En el viaje a Valencia para el primer partido se ve a las jugadoras relajadas y en su llegada al hotel se les ve dibujando el escudo del Casademont Zaragoza y a Helena Pueyo contar sus clásicos chistes demostrando el buen ambiente y la gran unidad que hay en este grupo. Tras estos distendidos momentos, les tocó ponerse las manos a la obra y ver vídeos sobre el conjunto taronja para llegar lo más preparadas posibles al histórico enfrentamiento. En el día de la final, todas se iban preparando para subir al autobús que les llevaba a La Fonteta para el último entrenamiento, pero faltaba una. Esa era Tanaya Atkinson, que entre risas, fue la última en sumarse a la expedición, algo que durante el viaje al pabellón fue el centro de las bromas entre la plantilla.

En ese entrenamiento vemos abrazos emotivos como el de Helena Oma con Alba Torrens o el de Mariona Ortiz con Leo Fiebich. Carlos Cantero fue uno de los grandes protagonistas porque decide ponerse a bailar al ritmo de Danza Kuduro mientras las suyas siguen practicando los tiros e incluso mete una canasta de gancho desde mediocampo y se asegura de que las cámaras grabasen lo que había hecho. En la vuelta al hotel, todas se van con los fisios para recuperarse y llega uno de los momentos más emotivos porque el club les puso varios vídeos a la plantilla y se vio como Dalma Czukor, entre otros, las animaba para levantar el título antes de poner rumbo a La Fonteta.

La lluvia se hizo presente, pero ni eso detuvo a los aficionados rojillos que esperaban a sus jugadoras para darles los últimos ánimos y antes de saltar a la pista, Atkinson tomó la palabra para trasladar el siguiente mensaje. "Hoy es el día. No esperéis al domingo, porque en ese momento tendremos a 10.000 de los nuestros, así que hay que dar absolutamente todo lo que tengáis. Porque el trabajo duro siempre vence al talento", dijo la escolta estadounidense.

Pese a la derrota, los ánimos no decayeron en la plantilla y llegó uno de los momentos más bonitos con el gran recibimiento de la afición a toda la plantilla y el cuerpo técnico en los aledaños del Príncipe Felipe. Antes del duelo la que tomó la palabra fue Mariona, que subrayó la importancia "de disfrutar de esto. Es nuestro último partido aquí". Para finalizar quitando presión a sus compañeras. "Disfrutad como un equipo, jugad en equipo, defended en equipo. Y lo más importante, es solo baloncesto, algo que llevamos haciendo desde siempre", concluyó la capitana.

Durante el partido decisivo se ve como toda la afición estaba entregada a su equipo sin cesar los ánimos y en el último tiempo muerto, Carlos Cantero da el siguiente discurso a sus jugadoras, con el duelo ya decantado a favor del Valencia. "Estad orgullosas por todo el año y por lo que habéis hecho", declaró el entrenador. Y todo termina con las jugadoras aplaudiendo a la afición y con una foto de toda la plantilla junto al trofeo de subcampeón de la Liga.

Este documental demuestra que este equipo no son solo un grupo de jugadoras, es una auténtica familia. Y la última frase que se lee en el vídeo subido por el club aragonés es "gracias ‘Marea Roja'. Volveremos a intentarlo". Y de eso no hay que tener ninguna duda porque entre una plantilla y un cuerpo técnico que no paran de superar su techo año tras año, lo primero que hará este equipo es volver a intentarlo.