El balance de la temporada: el Casademont repite números con una plantilla superior

La nota de la temporada para el Casademont Zaragoza no puede ser buena. Un cinco pelado y poco más. Porque el equipo ha conseguido sin demasiados apuros mantener la categoría pero ese no era el objetivo este curso, en el que la inversión en la plantilla ha sido mayor y la apuesta por jugadores contrastados se hizo pensando en más, en mucho más. En una de las finales que pidió el presidente Reynaldo Benito al principio de la temporada y que solo han cumplido las jugadoras de Carlos Cantero.

El Casademont Zaragoza ha terminado la temporada en decimosegunda posición, exactamente igual que hace un año, con un balance de 13 victorias y 21 derrotas. Es la cuarta campaña consecutiva en la que el equipo no puede aspirar a más. En la 22-23 y en la 21-22 terminó con 12 triunfos y 22 derrotas, que le sirvieron para ser decimotercero y decimosexto, respectivamente. En la anterior fue decimotercero con 14 triunfos y 22 derrotas en una Liga de 19 equipos.

Desde la primera etapa de Porfirio Fisac en el banquillo el Casademont Zaragoza no logra un balance positivo y clasificarse entre los ocho primeros, algo que solo ha logrado tres veces en su historia porque la que iba a ser la cuarta, la 2019-20, quedó interrumpida por la pandemia. Los actuales no son sus peores números pero quizá ha sido uno de los cursos más decepcionantes por el nivel de la plantilla.

Es la sensación que tiene también el propio equipo. «Creo que podíamos haber dado un poquito más o haber aspirado a algo más porque se nos han escapado muchos partidos en los últimos minutos y eso es un debe del equipo», dijo el viernes San Miguel. «Estamos sanos, así que tenemos que estar contentos. Gracias por todo el apoyo esta temporada. No salió para nada como esperábamos, pero ustedes fueron increíbles de principio a fin. Volveremos mejores», posteó Trae Bell-Haynes en sus redes sociales.

El equipo zaragozano comenzó la campaña de manera irregular hasta que encontró su manera de jugar en torno a Bango, pero la derrota ante el Manresa que le dejó fuera de la Copa y la salida del angoleño dejaron demasiado tocado al equipo, que ya no levantó cabeza. En la segunda vuelta solo ha podido aspirar a salvarse y asegurar su plaza europea. En el viejo continente llegó la otra gran decepción del curso porque el Casademont contaba con plantilla suficiente como para pelear por el título. Pero no hizo los deberes a tiempo para asegurarse el factor cancha y después no compitió bien ante el Cholet en cuartos de final. Un cinco pelado.