Las dos grandes incertidumbres del próximo Casademont Zaragoza

Una vez terminada la temporada deportiva 2024-25 es momento de dos cosas, hacer balance y empezar a tomar las primeras decisiones sobre el próximo curso. Y ahí se abren dos grandes incertidumbres en el Casademont Zaragoza, una interna y otra externa, que serán las que marquen todo lo demás que tenga que ocurrir a lo largo del verano. La principal, que atañe al club, es decidir quién se hará cargo del equipo a partir de ahora. Pero otro factor importante, que no depende de la entidad, es conocer qué competición europea disputará el próximo curso, algo que todavía está por ver.

La gran incógnita ahora mismo es quién estará al frente del nuevo proyecto del Casademont. La decisión sobre el inquilino del banquillo no está tomada aunque debe ser la primera en el orden del día de la comisión deportiva. El club debe elegir bien al nuevo entrenador con todas las opciones abiertas, incluida la continuidad de Rodrigo San Miguel, que no está descartada. El zaragozano se ha hecho cargo del equipo tras el despido de Porfirio Fisac, dirigiendo al Casademont en cinco partidos de Liga logrando una victoria, en Bilbao.

«Ante el Real Madrid acaba mi interinidad y no sé qué va a pasar. Creo que el club está ya trabajando y pensando en qué opciones puede haber para el próximo año. A partir de ahí valorarán todo lo que tengan encima de la mesa. Yo ya lo he dicho, soy un hombre de club y y no puedo decir mucho más porque no tengo más información», señaló el propio San Miguel tras caer ante el Madrid.

La decisión del banquillo será capital para poder decidir sobre una plantilla en la que hay 15 jugadores con contrato en vigor para el próximo curso, más casos como el de Traoré sobre los que también habrá que apostar en un sentido u otro. Pero hay otro condicionante que es fundamental para el futuro y que no depende del Casademont y es conocer qué competición europea disputará el próximo curso.

Con el decimosegundo puesto obtenido en la Liga regular, lo normal sería que regresara a la FIBA Europe Cup por tercera campaña seguida. Sin embargo, se le pueden abrir también las puertas de la Eurocup. Ahora mismo, con las eliminatorias por el título todavía sin comenzar, lo único seguro es que habrá cuatro equipos en la próxima Euroliga, después de que la propia competición anunciara esta semana la participación del Valencia Basket el próximo curso.

A partir de ahí, hay más incógnitas que certezas aunque la tendencia en la mayoría de clubs es apostar por la Basketball Champions League, organizada por la FIBA, en lugar de la Eurocup, propiedad de la Euroliga. Con 4 equipos en la máxima competición continental quedarían dos plazas en Eurocup, 4 en BCL y 2 en FIBA Europe Cup hasta llegar a las 12. Tenerife y Unicaja, tercer y cuarto clasificado, respectivamente, apuestan por la BCL, torneo que este curso también han disputado Murcia (noveno) y Manresa (décimo). Está por ver si el Gran Canaria y el Joventut vuelven a la Eurocup o prefieren la Champions, lo que dejaría plazas abiertas para esta segunda competición. Si eso ocurre y los equipos que le anteceden eligen la FEC, el Casademont tendría opciones de Eurocup.