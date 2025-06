Joaquín Rodríguez: "Tengo contrato con el Casademont y lo que pase después se verá"

El alero internacional Joaquín Rodríguez (Mercedes, Uruguay, 1999) afronta este fin de semana uno de los momentos más importantes de su carrera hasta ahora, la Final a Cuatro para lograr el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español en el Estudiantes, un club con el que se siente ya plenamente identificado pese a llegar en febrero. El uruguayo juega en el conjunto colegial cedido por el Casademont Zaragoza, con el que tiene contrato hasta 2028.

Pregunta: Vino en febrero para ayudar al equipo a subir y ahora están a solo dos partidos siendo además usted importante. ¿Cómo le hace sentir todo eso?

Respuesta: Estoy contento por cómo me recibió el club. Venía era a buscar este objetivo que estamos persiguiendo desde mi llegada y creo que el equipo llega bien. Yo estoy muy contento, agradecido al club por confiar en mí para este desafío que tenemos. Va a ser muy difícil, pero también va a ser hermoso vivir la Final Four. El año pasado me tocó quedarme a la puerta y este año tengo la oportunidad de jugarlo, así que muy contento.

P: ¿Cómo ve al equipo respecto al resto de participantes?

R: Creo que estamos bien. Venimos mejorando, tuvimos un buen playoff también, lo pudimos hacer muy bien. Pero es una Final Four y creo que no hay ningún favorito, están los mejores cuatro equipos y todos van a por el mismo sueño así que va a ser una guerra y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible para lograr el ascenso nosotros.

P: ¿Le gustaría seguir en el equipo si sube?

R: No pienso mucho en eso. Tengo contrato con el Casademont y lo que pase después se verá. Ojalá que podamos ascender, que es el objetivo, y después habrá que ver qué depara el futuro. Pero no pienso mucho en eso. Aunque estoy muy contento acá y mi familia también, no pienso mucho en eso.

P: ¿Qué supone jugar al lado de Jayson Granger? ¿Cuál es el consejo más importante que le ha dado?

R: Aprendes mucho porque es un jugador con una trayectoria muy larga, que ha jugado a altísimo nivel. Nos ayuda a todos a mejorar un poco. Yo ya he compartido momentos con él por suerte en la selección, así que tenerlo en el equipo también es un aprendizaje nuevo.

P: ¿Se ha visualizado metiendo la canasta del ascenso?

R: Uno a veces sueña con eso, pero más que nada con lo que trato de visualizar es poder lograr el objetivo, porque parece que estás cerca y en realidad va a ser difícil. Me encantaría lograrlo, poder ayudar a Estudiantes, que hace años lo viene persiguiendo. Han pasado jugadores increíbles, han pasado entrenadores que hace años lo están persiguiendo y poder lograr eso me gustaría mucho para quedar la historia del club y que pueda volver al ACB.

P: ¿Qué cree que puede hacer que el aficionado uruguayo se sienta identificado con el Estudiantes más allá de que estén Jayson o usted en el equipo?

R: La lucha constante, esa historia que tienen que hace años que lo están persiguiendo, haciendo equipos increíbles, luchando. El año pasado se quedó a las puerta de la final, también ha perdido otra final... creo que el uruguayo se identifica un poco con eso, somos así, somos guerreros, la peleamos siempre.

P: ¿Cómo ve el momento actual del baloncesto en su país?

R: Creo que estamos creciendo mucho. Tenemos la suerte de tener varios jugadores jugando en España y somos varios los jóvenes los que nos estamos animando a salir. Veo que está creciendo.

P: ¿Vamos a poder ver pronto a Uruguay en un Mundial o en unos Juegos?

R: Es el sueño que tenemos nosotros, pero es muy difícil. La verdad que las eliminatorias son duras. Ojalá podamos volver a jugar un Mundial, es el sueño de todo uruguayo.

P: ¿Siente que está llamado a ser el líder de Uruguay en los próximos años? ¿Le genera algo de presión eso?

R: No. He pasado por todas las etapas, he compartido momentos con grandes líderes que hemos tenido. En las últimas ventanas y en este proceso un poco tengo ese protagonismo y creo que no me pesa. También tenemos jugadores grandísimos. Nuestro líder ahora es Bruno Fitipaldo, creo que es su momento y me encanta que sea así porque es un tipo que ha hecho una carrera increíble y que se lo merece. Todo Uruguay lo respeta muchísimo, así que acompañarlo y que él nos lidere está perfecto.