Sulejmanovic y Slaughter, los dos extremos del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha cerrado una temporada en la que durante la mayor parte del tiempo ha rendido por debajo de sus posibilidades pero, como es lógico, no todos los jugadores lo han hecho igual de bien o de mal. Algunos han dado claramente un paso adelante, como Jaime Fernández o Miguel González, otros se han quedado a medio camino y hay hasta dos extremos: Emir Sulejmanovic ha completado la mejor temporada de su carrera en la ACB y AJ Slaughter, la peor.

Quien haya seguido la temporada del equipo aragonés no necesitará de datos para asegurar tal cosa, pero los números no hacen más que corroborar esa afirmación. Sulejmanovic ha sido la gran referencia del equipo no porque haya sido el máximo anotador ni el más valorado, facetas ambas en las que le ha ganado Trae Bell-Haynes, sino porque el bosnio ha sido seguramente el jugador más constante, el que siempre ha trabajado en ambos lados de la pista, el que nunca ha bajado los brazos.

En el lado opuesto está AJ Slaughter, una de las grandes decepciones del curso porque llegó como la gran apuesta de Porfirio Fisac para convertirse en la referencia ofensiva del equipo, para ser un escolta no solo anotador sino capaz de ganar partidos y no ha sido ni una cosa ni la otra. Tan bajo ha sido su rendimiento que Rodrigo San Miguel decidió no contar con él en dos de los cinco partidos que ha dirigido al equipo y, en los que lo hizo, su participación ha sido mínima.

Las estadísticas confirman ambos extremos. Sulejmanovic siempre ha sido un jugador útil, de equipo, y en su primer curso en Zaragoza ya mejoró sus prestaciones con respecto a sus años en Bilbao, Tenerife y Breogán. Pero en esta segunda campaña vistiendo de rojo ha ido aún más allá. Por primera vez en sus ocho temporadas en la Liga Endesa ha superado los diez puntos de media (13,7), ha sido el máximo reboteador del equipo (7,2) y ha mejorado su valoración en un 50% con respecto al año pasado, que ya había sido la mejor de su carrera: 15,7 créditos.

Es más, esta temporada Sulejmanovic ha batido todos sus topes en la ACB: el de puntos con los 26 ante el Joventut, el de triples, con 4 precisamente en Badalona, el de rebotes con 14 frente al Tenerife, el de asistencias con 6 en Lugo, el de recuperaciones con 4 también ante el Joventut, el de tapones con 2 al Andorra y el de valoración con los 29 créditos que firmó ante la Penya.

En el otro extremo está AJ Slaughter. El estadounidense con pasaporte polaco ha bajado por primera vez desde que llegó a España en 2019 de los diez puntos de media, quedándose en 7,9 por jornada. También ha marcado su peor media de rebotes, con 1,2, y de asistencias, con 1,4. Ha valorado 4,3 créditos de promedio, casi la mitad de los 8,3 del año pasado, muy lejos de los 13,3 de su mejor temporada, la primera que jugó en el Gran Canaria. Ha sido el séptimo anotador del equipo y el undécimo en valoración, superado incluso por Watson, el último en llegar, y por Jaime Fernández.

Ambos jugadores tienen contrato para el próximo curso. Slaughter firmó dos años el pasado verano porque era el contrato que tenía en el Gran Canaria, de donde el Casademont tuvo que sacarlo. Mientras, la entidad se aseguró la presencia de Sulejmanovid hasta 2028 con la última renovación, si bien el bosnio se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado. En cualquier caso, todas las decisiones de futuro de la plantilla pasarán por la primera que debe tomar el club, el entrenador que dirigirá al Casademont en el nuevo proyecto.