Tanaya Atkinson ficha por el Valencia Basket

Sorpresa y de las gordas en el baloncesto femenino nacional. Tanaya Atkinson no abandonará España tras su exitoso paso por el Casademont Zaragoza y la americana jugará la próxima temporada en el Valencia Basket, el máximo rival del equipo aragonés.

Aunque todo parecía indicar que Atkinson continuaría su carrera en el extranjero, la escolta no se ha podido resistir a la oferta del campeón de Liga. Su salida del Casademont estaba cantada porque el club aragonés apostó por Nadia Fingall y la presencia de Mawuli provocó que la estadounidense se quedara sin hueco en el equipo al ocupar plaza de extracomunitaria.

La americana quiso despedirse de la afición aragonesa con este mensaje de despedida: "Gracias por darme dos años memorables y por tantos primeros momentos importantes en mi carrera. El apoyo de la Marea Roja hace que el club sea aún más especial, y me alegra haber tenido la oportunidad de formar parte de ello. Zaragoza siempre tendrá un lugar en mi corazón, y no me lo tomo como un adiós, sino más bien como un hasta luego". Un hasta luego que ahora tendrá que esperar porque Atkinson ha decido enrolarse en las filas del eterno enemigo.

La americana llegó a Zaragoza en el verano de 2023 procedente del Araski con el reto de demostrar si el gran nivel que había demostrado con las vascas lo podía mantener en un equipo con mayores aspiraciones como lo era el Casademont. Desde el primer momento Atkinson encajó en el conjunto aragonés, sin necesitar apenas periodo de adaptación y convirtiéndose de inmediato en una de sus mejores anotadoras. Su privilegiado físico, además de para sacar ventaja en sus clásicas penetraciones, también le ha servido para ser un duro hueso de roer en defensa.