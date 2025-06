Matías Lescano, director de cantera masculina del Casademont Zaragoza: "Matija Lukic está llamado a ser un número alto en el draft de la NBA"

¿Qué balance hace de este primer año al frente de la cantera masculina del Casademont Zaragoza?

Ha sido una temporada movida porque al final uno está metido en ese mundo pero, claro, cuando entra de lleno a lo que es el mundo Casademont, en cantera, se da cuenta de que hay muchas cosas. Entonces ha sido un año movido, de mucho aprendizaje, de cosas nuevas y ahora, que parece que toda la temporada ha terminado, pues no, todavía no, porque al final toca cerrar la temporada y dejar todo listo para la que viene.

¿Está contento con los resultados en los campeonatos de Aragón y de España?

Sí, sí, a ver, personalmente, que he sido deportista, es como que siempre quieres un poco más. Pero bueno, en lo global sí, en los tres campeonatos de España hemos competido muy bien. En algún equipo hemos tenido mala suerte porque en cadete, por ejemplo, teníamos un equipo que podía haber apuntado un poco más y tuvimos tres lesiones muy importantes y eso nos mermó mucho. Estuvimos a segundos de ganarle a la Laso Academy, que al final fue tercero del campeonato, y nos quedamos con esa espinita de decir, si hubiéramos estado todos completos a lo mejor hubiera sido otra historia. Pero bueno, no se le puede reprochar nada a los chicos porque siempre dejan todo, han dejado todo por el club, la ciudad, así que eso es bueno. Pero siempre vamos a querer un poco más, así que ya apuntamos para la temporada que viene para exigirnos todos, cuerpo técnico y jugadores, para subir un escalón más.

¿Qué tal ha sido su experiencia como entrenador del Anagan en Tercera FEB?

Bueno, también algo nuevo para mí. Había entrenado el año pasado máximo cadetes y hasta Nacional con el Casablanca. Esta es una experiencia nueva, una competición totalmente diferente donde te encuentras equipos, sobre todo los catalanes, que tienen mucha experiencia, muchos jugadores de nivel. Y la verdad es que el balance es muy positivo porque al final es un equipo lleno de júniors, con algún sénior, pero son jugadores de 20 años con la excepción de Dani Muñoz, que era nuestro veterano con 21 años. Y competimos súper bien, salvo dos partidos. Los chicos dieron la cara, muchos sin experiencia, a lo largo de la temporada hemos tenido lesiones. Sucedió lo de nuestro base titular, que era Álex Moreno, de subir al equipo ACB y no tenerlo. Y esa misma semana perder al base suplente que era Pedro Campo por lesión toda la temporada. Entonces hemos ido tapando todos esos huecos con los chicos de abajo de la cantera y, los que subían, la verdad es que lo hicieron muy bien. Nos salvamos del descenso a falta de creo que de tres jornadas. En el medio le ganamos a CBZ, que fue el equipo que ascendió. La verdad es que los chicos compitieron súper bien y sumamos experiencia para la temporada que viene.

"El balance en Tercera FEB es muy positivo porque al final es un equipo lleno de júniors, con algún sénior, pero son jugadores de 20 años con la excepción de Dani Muñoz, que era nuestro veterano con 21 años. Y competimos súper bien, salvo dos partidos"

Dirigir a un equipo filial implica muchas otras cuestiones con las que lidiar como ceder jugadores al primer equipo, pensar en la formación de los que vienen por debajo, perder jugadores en los campeonatos júnior.

Pasó en una de las últimas jornadas, que se jugó la Final Four júnior aquí en Zaragoza. Los chicos jugaban la semifinal a las 16.30 y a las 18.00 teníamos un partido, que fue el día que debutó Rodrigo San Miguel. Fue un poco por eso, porque los chicos júnior, que eran más de la mitad del equipo, jugaban antes. Que más allá de que no nos juguemos nada, tenemos que competir siempre, entonces no era la idea de ir a jugar por jugar. Era la idea de seguir compitiendo, de si ganábamos mejor para terminar con buenas sensaciones y entonces vamos ahí tapando con lo que tenemos. Al final es eso lo que lo que tenemos que hacer, que para eso jugamos esa categoría. Pero la verdad es que cuando hemos tenido algún problema, ya sea por lesiones, que hemos tenido muchísimas a lo largo de la temporada, o el caso del ACB que se necesitan jugadores para entrenar, para viajar, etcétera, lo hemos ido tapando con los chicos del club.

Rodrigo San Miguel no lo hizo mal en su estreno...

Al final Rodrigo un poco por mantenerse en forma venía muchos viernes a entrenar con los chicos, porque los viernes era cuando hacemos más partidillos. Venía a lo bueno, como buen veterano (risas). Al final también nos servía mucho a nosotros porque ayudaba a muchos chicos, pero mucho, sobre todo a los bases que tenemos. Y bueno, la semana esa del partido fue un poco ahí medio de broma, porque él tenía ficha del equipo desde principio de la temporada. Él estaba un poco asustado porque me preguntaba a mí si iba a dar la talla o no, que iba a pasar vergüenza y yo le dije, ‘a ver, Rodrigo, si juegas vas a ir tranquilo y no vas a pasar vergüenza, al contrario’, y bueno, así fue. Fue un poco por eso, de broma, porque estaba un poco entrenando con el equipo algún día, y por necesidad.

Ha habido dos jugadores de Zaragoza en este caso, Álex Moreno y Dani Muñoz, que han destacado especialmente.

Álex tampoco jugó muchos partidos, no recuerdo ahora si fueron seis o siete, pero mientras estuvo eran, junto a Dani, nuestros estandartes del equipo, los que asumían en momentos complicados y sacaban la presión a los más jóvenes. Después él jugó con el primer equipo y tiene una calidad y un talento que puede estar jugando en cualquier lado. Le surgió esa oportunidad en la que tiene que poner en la balanza si seguir compitiendo o intentar hacerse su lugar en el primer equipo, pero también es verdad que entrenando todos los días con jugadores de mucho nivel, que para él eso es importante. Apostó por eso y yo creo que hizo bien y seguramente le traerá sus frutos ahora en el futuro. Y Dani Muñoz para nosotros, cuando se fue Álex, era como el máximo exponente, hizo una temporada espectacular con unos números espectaculares. Pero más allá de eso es lo que él transmite a los entrenadores, a sus compañeros, es una persona que está siempre positiva, siempre centrado al máximo en el entrenamiento. Había muchas veces que él doblaba con el equipo ACB y venía a la noche a entrenar con nosotros y yo hablaba con él y me decía que sí, que estaba cansado, pero que él quería entrenar. Era un poco el líder completamente del equipo. Entonces, igual que Álex, Dani seguramente va a tener posibilidad de apuntar más alto la temporada que viene.

"Dani Muñoz hizo una temporada espectacular con unos números espectaculares. Pero más allá de eso es lo que él transmite a los entrenadores, a sus compañeros, es una persona que está siempre positiva, siempre centrado al máximo en el entrenamiento"

¿Cómo ha sido la temporada de Felipe Minzer?

Ha tenido un año movido y complicado. Él empezó la pretemporada con el ACB y a las semanas se hizo una lesión muy grande de tobillo, que estuvo parado dos meses. Le costó volver a tener ritmo y tuvo muchas lesiones a lo largo de la temporada. Además, terminó jugando el campeonato de España con una pequeña lesión en el menisco, el primer día se torció el tobillo, jugó con dolor de espalda... Pero bueno, su carácter, ese que llaman carácter argentino, pues no entendía de parar y quiso jugarlo. Lo jugó al 50%. Eso sumado a la invitación al Adidas Next Generation, que es la Euroliga júnior, a un campus NBA, entonces al final tuvo una temporada movidita, movidita. Pero también tiene un carácter y un talento que lo va a llevar hasta arriba, seguro.

El verano pasado llegó el cubano Anthony Rodríguez como una gran apuesta del club, ¿cómo ha evolucionado?

Anthony también muy bien, muy bien. Al final viene de Cuba, donde su exigencia a nivel físico y de ritmo pues era más baja. El año pasado jugó en la Laso Academy, pero fue su primer año fuera y claro, viene aquí con otra exigencia. Al principio le costó un poco la adaptación, pero ha ido para arriba y creemos que tiene todavía mucho para dar, para mejorar todavía, y mucho potencial. Siempre está dispuesto mejorar y a entrenar. Y sin duda fue una apuesta buena porque, si no me equivoco, este año de formación le permite ser cupo en el futuro. Así que nada, le toca seguir trabajando, tiene muchas condiciones. Ha evolucionado y mejorado mucho pero le falta esa constancia. De momento un día hace un partidazo con números de jugador top y al siguiente lo contrario, pero bueno, ha dado muestras de lo que es capaz de dar y de lo que puede seguir mejorando.

"A Anthony Rodríguez al principio le costó un poco la adaptación, pero ha ido para arriba y creemos que tiene todavía mucho para dar, para mejorar todavía, y mucho potencial. Siempre está dispuesto mejorar y a entrenar"

También han tenido jugadores cedidos, entre los que ha destacado Youssouf Traoré en el Palmer Basket.

Sí, le hemos seguido toda la temporada. Ha hecho una temporada también magnífica con el ascenso a la primera FEB y lo que hizo durante la temporada le permitió jugar los últimos partidos de la ACB y mostró que tiene capacidad y tiene también condiciones para darte minutos de calidad.

¿Dónde puede estar su futuro? Porque no parece que esté en Tercera FEB.

No, no, es verdad que yo tampoco he hablado mucho de ese tema con los que se ocupan del equipo de arriba, pero está claro que por lo menos a mí en ningún momento se me pasa por la cabeza que pueda jugar con el tercera FEB. Me imagino que el club verá ahí qué es lo mejor, si lo tienen en cuenta para la ACB o no, pero está claro que su nivel es mucho más alto que un Tercera FEB.

Acaban de anunciar el fichaje de Matija Lukic, ¿cómo es?

También tiene muchísimo futuro. Es un jugador que al principio de temporada ya lo teníamos en cartera con muchas posibilidades de ficharlo. Me acuerdo de que estuve hablando en octubre con José Antonio Artigas que me dice, ‘tienes que ir a Madrid a ver a dos chicos’, y uno era él. Lo tenía visto, había visto muchos partidos de él, y le digo, ‘Si quieres que vaya un par de días a Madrid, voy encantado, pero si es verdad que lo podemos fichar, no hace falta que vaya’. Lo he visto ahora porque hemos jugado contra él en el campeonato cadete. Es un jugador que tiene todo. Vino a jugar un torneo aquí en Semana Santa y hablando con su agente me decía ‘¿Qué te ha parecido?’. Digo, ‘yo lo veo correr y ya me enamora como jugador, o sea, con solo verlo correr’ Son gustos que se va dando uno, de tener la posibilidad de trabajar con chicos así, que está llamado a ser un número alto en el draft de la NBA en el futuro.

"Son gustos que se va dando uno, de tener la posibilidad de trabajar con chicos así, que está llamado a ser un número alto en el draft de la NBA en el futuro"

¿Cómo afecta al trabajo de las canteras la cada vez más numerosa marcha de jugadores a la NCAA?

Ahora salió que la FIBA ha pedido como una carta de liberación, que la salida sea un poco consentida y consensuada para que haya una recompensa por derecho de formación. Que sería una solución buena para los clubs, que no tengan la sensación de que se invierte para nada. Y también han salido recientemente casos como el de Lucas Marí, del Valencia, que se va a Estados Unidos pero el club se queda con los derechos en caso de que el jugador vuelva a Europa. Son algunas herramientas que tienes ahora para no perder tanto. Lo dije al principio de temporada, nuestro trabajo es entrenar a los chicos y, en la medida de lo posible, mejorarlos, disfrutarlos. Ojalá que alguno pueda jugar con el Casademont en la ACB, pero si no al final es una herramienta también para que ellos puedan seguir su carrera.

¿Para el Casademont es interesante que el CBZ vaya a jugar en Segunda FEB?

Al final es tener más equipos de nivel en la ciudad, va a motivar a muchos más niños a que quieran jugar a esto y va a haber más competencia y cuando tienes más competencia quieres mejorar más. Así que es importante para la ciudad en general. El año pasado había seis equipos en Tercera FEB en Zaragoza y hay muchos jugadores con nivel para jugar en Segunda FEB y muchos tienen que irse fuera. Ahora con la posibilidad del CBZ, ciertamente se le puede aportar algún chico de aquí.