El Casademont Zaragoza tiene hasta el día 30 para ejecutar las cláusulas de Dimsa y Mencía

Se aproxima el 30 de junio, fecha de cierre oficial de las temporadas deportivas, también de vencimiento de contratos y de sus respectivas cláusulas. Momento dentro de los clubs de tomar decisiones y llevarlas a la práctica para cumplir con los plazos. En el caso del Casademont Zaragoza hay dos contratos que pueden ampliarse y recortarse, respectivamente, antes de esa fecha.

Se trata de los acuerdos con Yoanki Mencía y Tomas Dimsa. En el caso del cubano, cuando llegó a Zaragoza en 2023 firmó un contrato de cuatro temporadas en una fórmula de 2+2, por lo que es el momento de ejecutar esa ampliación si así lo desea el club. De no hacerlo, Mencía dejaría de pertenecer a la disciplina aragonesa. Otra cuestión sería que la entidad decidiera ampliar esa vinculación y ceder al ala-pívot a otro equipo el próximo curso.

Esa fue precisamente la intención del Casademont cuando Mencía se incorporó a sus filas en octubre de 2023, con la temporada empezada, tal y como explicó entonces públicamente el técnico Porfirio Fisac. Sin embargo, el cubano nunca salió de la capital aragonesa y esa campaña disputó diez partidos de Liga, mientras que en la segunda amplió su nómina a 30 en los que promedió 4,4 puntos, 3,4 rebotes y 11 de valoración en 15 minutos de juego. La explosión de Jaime Fernández primero y la brillante campaña de Sulejmanovic después le dejaron como una opción secundaria para el cuatro.

El lituano, por su parte, llegó el pasado mes de marzo para reforzar la plantilla por petición expresa de Porfirio Fisac, provocando la cesión de Joaquín Rodríguez al Estudiantes, y lo hizo con el mismo contrato que tenía en el Zalgiris Kaunas, donde no había jugado en toda la temporada por una lesión en el hombro. Allí estaba vinculado hasta 2026 sin ninguna cláusula de salida, pero el Casademont Zaragoza consiguió que el próximo curso no estuviera garantizado y se guardó la opción de poder ejecutar una pequeña cláusula para poner fin a la relación contractual si no desea continuar contando con Dimsa.

Al escolta le costó coger el ritmo en los primeros partidos y sufrió una lesión, pero después fue de menos a más en el equipo y mostró su mejor rendimiento con Rodrigo San Miguel en el tramo final de la temporada. Disputó un total de once encuentros de Liga, aportando 6,4 puntos, 1,8 rebotes y 2 de valoración en 17 minutos. En Europa solo jugó seis minutos en el partido de ida frente al Cholet, perdiéndose el de vuelta por lesión.

El resto de jugadores de la plantilla tiene contrato en vigor para la próxima temporada, por lo que una salida de cualquiera de ellos solo podría producirse bien mediante un acuerdo con el interesado, bien mediante el pago de la cláusula de rescisión en el caso de haber alcanzado un pacto con otro club. Por este motivo no se esperan muchos movimientos en una plantilla con 14 contratos profesionales en vigor en las que solo dos, Dimsa y Mencía, tienen esa opción sencilla de salida. Cinco días tiene el club para ejecutar esas cláusulas.