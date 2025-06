Aday Mara, sobre su falta de minutos en UCLA: "Hay veces que sentía que podía hacer lo que quería"

Aday Mara, exjugador del Casademont Zaragoza, ha vuelto a prodigarse en medios de comunicación una vez confirmada su salida de UCLA rumbo a Michigan tras dos cursos defendiendo los colores del equipo angelino en la NCAA. En la primera entrevista, concedida al diario Los Ángeles Times, el zaragozano confesó que no cumplió "las expectativas" que le hicieron dar el salto a la liga universitaria americana tras despuntar durante dos temporadas en la Liga Endesa con el Casademont.

Ahora, el escenario escogido por el zaragozano ha sido el programa Uno contra uno de Movistar Plus, un espacio dedicado a entrevistas del mundo del baloncesto, donde reitera las dificultades con las que se encontró en UCLA. "Hay veces que sentía que podía hacer lo que quería...estaba muy bien, entrenando muy bien y es lo que me hizo jugar la segunda parte de la temporada", dice Mara al ser preguntado por su falta de minutos sobre la cancha.

Una poca participación, dice en la entrevista, que terminó por no cuestionar a Mick Cronin, su técnico en Los Ángeles. "El primer año sí que intentaba ver cómo podía ganar más minutos, pero el segundo ya dije 'oye mira, yo voy a demostrarte que soy el mejor y voy a jugar lo mejor que puedo y haz lo que quieras'", afirma el pívot zaragozano que, en cambio, nunca se tomó esa mala experiencia como un paso en falso en su carrera, sino como "un aprendizaje".

La gestión del dinero

Uno de los aspectos que se abordó durante la entrevista es el dinero que va a cobrar Mara en Michigan. En una liga donde no está permitido que las universidades paguen una ficha a sus jugadores, pero sí que ingresen dinero procedente de patrocinadores, el zaragozano cobrará alrededor de 1'8 millones, según se afirma en la entrevista.

El ex del Casademont ni confirma ni desmiente esta cifra, pero sí confirma que "es un montón de dinero". Unas cantidades con las que dice estar familiarizado el mundo del baloncesto, pero, pese a ello, "asustan un poco". "Ahora entra el saber gestionarlo, qué hacer con él y no ver que tienes ahí muchos ceros", expresa, aludiendo a la corta carrera de un jugador de baloncesto. "A partir de los 35 años tienes que seguir viviendo", zanja en este sentido.

En cualquier caso, Mara, que salió del Casademont rescindiendo su contrato de manera unilateral en un pleito que todavía colea, sostiene que ni en ese momento de emigrar a EEUU ni el cambio de UCLA por Michigan responde a que el dinero fuera "una prioridad". "Si te ofrecen tanto, no vas a decir que no; pero mientras esto esté así, hay que aprovecharlo", puntualiza en la entrevista de Movistar Plus.