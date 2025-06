La España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo remonta hasta las semifinales

La selección española, con Mariona Ortiz y Helena Pueyo en sus filas, ya está en las semifinales del Eurobasket. Las de Miguel Méndez se impusieron a la República Checa de Vorackova (88-81) en un duelo donde necesitó dar lo mejor de sí en la segunda mitad para superar una desventaja de once puntos al descanso y se verán las caras el viernes con Francia por un puesto en la gran final del torneo.

Las del Casademont fueron titulares, pero no estuvieron inspiradas. Pueyo (2 puntos) solo jugó nueve minutos y ninguno en la segunda parte. La joven reapareció ayer tras perderse dos duelos por molestias. Mariona, que jugó 27 minutos, aportó 2 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para 8 de valoración. Vorackova, por su parte, no tuvo un buen día en el tiro y acabó con -17 de su selección con ella en el campo, la peor de la República Checa en ese apartado. La que sí destacó fue la exjugadora del Casademont Petra Holesinska, con 23 puntos y 23 de valoración.

La ausencia de la joven y talentosa Iyana Martín no sentó bien a España. Un parcial de salida de 0-5 fue mal augurio. Sin ser una renta excesiva, esa pequeña ventaja permitió a la República Checa entrar con confianza y, sobre todo, ir siempre por delante durante la primera parte. Ayudó a ello la puesta en escena de Eliska Hamzova. Su aportación como elemento desequilibrante en el plano individual vino complementada con una gran superioridad en el rebote. Todo ello unido a los flojos porcentajes de tiro de un conjunto español donde solo despuntaba Raquel Carrera, y a un duro parcial de 0-8 en el segundo cuarto con seis puntos seguidos de Natalie Stoupalova, hizo que la diferencia al intermedio se elevase por encima de la decena (33-44, m.20), una renta checa que llegó a ser de 14 puntos.

Carrera, Torrens y Ayuso

El contexto complejo para España necesitaba de liderazgo en el parqué. No renunció a él Carrera, muy fina toda la tarde en el lanzamiento y se le acabó sumando, siempre al rescate, Alba Torrens. Entre ambas levantaron al equipo hasta llevarle a liderar el marcador por primera vez después de un parcial de 12-3. Ese subidón se frenó durante algunos instantes en los que Petra Holesinska, revivió a las centroeuropeas y las situó siete arriba al filo de la media hora como colofón a un cuarto de mucha puntuación.

No le quedaba más remedio a España que entrar con autoridad en el cuarto decisivo. Y lo hizo con la aportación vital de Aina Ayuso, doce puntos en los últimos diez minutos. En la segunda remontada ya no perdonaron las vigentes subcampeonas continentales, que supieron jugar casi a la perfección los minutos finales.El viernes, ya peleando por las medallas, subirá el nivel de exigencia ante una Francia en la que no juegan ninguna de las fichajes del Casademont: ni Leite ni Gueye ni Bankolé.

Ficha técnica

España (12+21+28+27): Ortiz (2), Pueyo (2), Torrens (14), Araujo (-), Fam (-) -quinteto inicial-, Ginzo (5), Vilaró (-), Buenavida (7), Etxarri (7), Ayuso (20) y Carrera (31).

República Checa (18+26+22+15): Hamzova (20), Vorackova (7), Vyoralova (-), Cechova (13), Reisingerova (10) -quinteto inicial-, Stoupalova (6), Hanusova (-), Holesinska (23), Pospisilova (), Andelova (2), Zeithammerova (-).

Árbitros: Martin Horozov (Bulgaria), Silvia Marziali (Italia) y Peter Praksch (Hungría). Eliminaron por cinco faltas personales a Reisingerova (m.34).

Incidencias: partido de cuartos de final disputado en el Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo (Grecia).