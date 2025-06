El primer león del Casademont: "El baloncesto significa todo para mí y ojalá pueda tener este honor durante muchos años más"

La pasión por un deporte no siempre tiene una explicación, ni tampoco hay por qué buscarla, simplemente surge y se convierte en parte indispensable de tu vida desde ese momento hasta el final de tus días, y eso es lo que sucede con Jesús Luna, el abonado más antiguo del Casademont Zaragoza. Para Jesús, "el baloncesto significa todo. Mi historia empezó con el CBZ en 1981, cuando aún jugaban en el pabellón municipal, y desde ese momento se convirtió en una relación para toda la vida".

Lo más sorprendente es que ni siquiera era consciente de que ostentaba el honor de ser el abonado más antiguo de la entidad. "No era consciente, siendo totalmente sincero. Mi número de socio es el 53, así que entiendo que posiblemente haya habido gente que durante estos años haya fallecido y por eso ahora sea yo el más antiguo. La verdad es que me llena de orgullo serlo y ojalá lo sea durante muchos años más", comenta.

Este increíble idilio no comenzó con Basket Zaragoza, debido a que se fundó hace 23 años, y para el propio Jesús no fue nada fácil el momento en el que el CBZ se vio obligado a desaparecer y él mismo confiesa que "fue muy duro aceptar que eso iba a suceder e imagínate si formaba parte del club que incluso mi mujer y yo llegamos a tener acciones", pero en esos años con la penumbra de no poder disfrutar de su gran pasión surgió lo que ahora conocemos como Casademont Zaragoza. "Desde el 2002, con la fundación del club, fui de los primeros en estar al pie del cañón, después de unos años huérfano de este deporte", afirma. Pero, como el propio Jesús ha dejado caer, esta no es una pasión que viva él solo. "Siempre he compartido esta pasión con mi mujer e intentamos ir a todos los partidos que podemos, aunque no siempre se puede, pero yo te diría que al 98% sí que hemos ido. Ojalá que pueda seguir viniendo con ella durante muchos más años al Príncipe Felipe", indica.

Aunque también confirma que esas primeras temporadas en las que se formó el club no fueron nada fáciles. "Nos costó llegar a la ACB, pero ahora sí que estamos más asentados en la élite y la verdad que eso da tranquilidad después de tanta inestabilidad". Además, asegura que una de las principales razones de que la entidad se haya asentado y más gente se abone "es el equipo femenino. La verdad es que gracias a ellas estamos teniendo muchas alegrías cada temporada y me parece que la entidad ha acertado mucho apostando por ellas y cada año demuestran que merecen todavía más".

Los recuerdos de una vida

Tantos años siguiendo el baloncesto zaragozano dan para acumular muchos recuerdos. Dentro de los mejores momentos que ha vivido, tiene muy claro cuál es el primero que se le viene a la mente. "La temporada con Pepelu (José Luis Abós) en la que nos hizo disfrutar un montón durante ese año, tristemente falleció, pero siempre me acuerdo de esa gran campaña del equipo", rememora. Sin embargo, la temporada de la pandemia también se le quedó grabada "porque el equipo iba increíble en la clasificación (tercer puesto) y parecía que ese año iba a ser espectacular, pero entre el COVID y que Fisac nos dejó tirados, pues todo acabó de la peor manera".

Las temporadas son un vaivén de emociones y Jesús confirma que ha sufrido más desalientos que alegrías. "La realidad es que lo he pasado mal con todas. No te sabría decir en cuál más porque últimamente quitando a las chicas, el resto son más momentos tristes que otra cosa", reconoce. Sin embargo, sí que ha disfrutado con bastantes jugadores que han vestido la camiseta del CBZ y del Casademont en estos años, Jesús destaca a Fernando Arcega y a Dylan Ennis, aunque de estas últimas temporadas se queda con Bell-Haynes o Sulejmanovic. Pero no se olvida de la sección femenina y no tiene dudas de que la que más le ha impresionado "es Mariona Ortiz. Me parece increíble en la pista porque apenas comete errores y se deja la vida en cada partido".

De esta próxima temporada espera mucho de la sección femenina porque "tengo muy claro que va a ser un año espectacular, tanto los fichajes como las jugadoras que se quedan son increíbles y todo me lleva a pensar que van a dar muchas alegrías", pero con los chicos tiene más dudas. "Es una incógnita total. No sabría valorar como puede ser el año porque apenas ha habido movimientos, no hay entrenador. Mi opinión es que se tendría que aspirar a ganar en Europa e intentar meterse en los playoffs", finaliza.