Mariona Ortiz se pronuncia por primera vez tras la final del Eurobasket: "Es lo que tiene equivocarse en el peor momento"

Tres días después de la dolorosa derrota en la final del Eurobasket, Mariona Ortiz ha compartido unas reflexiones en sus redes sociales. Como siempre, la capitana del Casademont Zaragoza ha sido sincera y autocrítica, hablando del error que cometió en una de las últimas acciones clave del partido en un pase a Alba Torrens. En realidad, el de Mariona no fue sino el último de una serie de errores, o de malas decisiones, que llevaron a España a desperdiciar doce puntos de ventaja en los últimos tres minutos de partido y caer ante Bélgica (65-67).

La base comienza confesando que no ha vuelto a ver lo sucedido. "Después de unos días aún no he sido capaz de ver imágenes del partido. Ni creo que pueda hacerlo en un tiempo. Tampoco me hace falta. Hay momentos que para bien o para mal no se olvidan. Es lo que tiene equivocarse en el peor momento. Hay errores que pesan mucho más. La teoría la sabemos.. la práctica.. la práctica es la que es", explica.

Mariona Ortiz asegura ser su jueza más severa y, desde luego, está dispuesta a aprender de lo sucedido. "Nunca ha sido mi estilo no asumir, todo lo contrario, no hay jueza más dura que yo misma. Siempre trato de hacerme responsable de todos mis errores, aceptar lo que viene con ellos, aprender y ser mejor. Sobretodo, ser mejor", continúa.

La internacional, que a sus 33 años disputaba su primer Eurobasket, lamenta el resultado final por todo el trabajo que hubo detrás del equipo español. "¿Lo que mas me ha dolido de todo? Es que hay un grupo humano desde la primera jugadora hasta la última persona del staff técnico más mis adorados divergentes (comunicación) que son tan de 10 que no merecían otra cosa que no fuera el oro. (Sin olvidarme de todas las que han estado por el camino.. Txell, Noa, Angela, Carol, Maite, Edurne, Maria). Porque entre todos conseguimos crear un EQUIPO en mayúsculas. De los que te sientes muy afortunada de formar parte. De los que valen mucho la pena. Muchisimas gracias por todo, EQUIPO. Ni mucho menos ha acabado como me imaginaba, pero el camino.. el camino ha sido maravilloso. Y.. aunque hoy lo digo muy dolida.. Subcampeonas de Europa. Caerse. Levantarse. Y seguir. Es de lo único de lo que creo que puedo dar ejemplo", concluye la jugadora catalana.