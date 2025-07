Jotacé Marcos: "No sigo en el Casademont por falta de acuerdo en las condiciones, pero me marcho muy agradecido de haber vivido el crecimiento del club"

Acaba de despedirse del Casademont Zaragoza después de seis años dentro del club, ¿con qué sensaciones?

Agradecido, como dije en la carta de despedida, agradecido por todos estos años, por tener la oportunidad de comenzar en la cantera femenina con ese primer infantil femenino que tuve la oportunidad de dirigir, al año siguiente se creó el equipo profesional y hasta ahora. Entonces estoy agradecido por tener esa oportunidad de comenzar y de haber vivido todo este crecimiento desde lo que fue la cantera hasta lo que han sido los éxitos de los últimos años y ese asentamiento en la élite europea.

Entró antes de la creación del equipo profesional.

Eso es, el primer año que se creó la sección femenina del club hubo dos equipos de cantera que fueron el infantil y el preinfantil y a mí me llamaron para dirigir el infantil femenino y aparte hacía otras funciones ayudando en el EBA de masculino o ayudando en cantera. Pero sí es verdad que llevé ese primer equipo que hubo, el infantil femenino.

¿En ese momento podía imaginarse todo lo vivido después?

No, obviamente. Te lo puedes llegar a imaginar pero a muy largo plazo. Carlos Cantero siempre lo ha dicho, que el desarrollo, el proceso del femenino ha ido muy rápido. Pero es que fue muy rápido desde los inicios. Entonces, sí que te puedes intentar esperar al crear una sección femenina, una cantera, pues que del infantil llegue al júnior y tengas una cantera completa, luego conseguir hacer un equipo, ascenderlo y poco a poco ir asentándote. Pero la verdad es que vino muy rápido porque a raíz de la no continuidad del Stadium Casablanca, donde también había estado anteriormente, hubo esa oportunidad y la verdad es que el club se volcó en, directamente, dar ese paso de gigante a coger a coger el equipo sénior profesional.

"He tenido la oportunidad de tocar un poco todos los palos que hay dentro del club, la cantera con el infantil, el cadete, los campus, he coordinado también algún colegio de la fundación y luego, obviamente, la parte más profesional"

¿Cómo entrenador, ha ido variando su trabajo en estos años?

Sí, bueno, al final siempre pienso que soy una persona de club e intento hacer lo que el club me pide en cada momento. He tenido muchas funciones porque al final he vivido el baloncesto de Zaragoza desde que he sido jugador, desde pequeño empecé muy pronto a entrenar y lo he vivido desde distintos puntos de vista, ya sea el ámbito profesional o de cantera o de lo que sea. Entonces he tenido la oportunidad de tocar un poco todos los palos que hay dentro del club, la cantera con el infantil, el cadete, los campus, he coordinado también algún colegio de la fundación y luego, obviamente, la parte más profesional.

Con cada vez más partidos y más exigencia.

Al principio es difícil el primer año porque llegas tarde a lo que es el mercado de fichajes y fichas un poco lo que tienes y es difícil construir una identidad y conocer un poco lo que es la Liga para todo el mundo, no solo para jugadoras o técnicos, también para el club, los viajes, los equipos que hay enfrente, etcétera. Luego hay una fase un poco de asentamiento a raíz también de la llegada de Carlos Cantero, que tenía experiencia previa en Liga Femenina, de conseguir meterte en Copa de la Reina, intentar pelear los ocho primeros y luego hay un cambio que es la doble competición. Ahí sí que cambia todo porque pasas de jugar 30 partidos al doble, prácticamente. Este año contando la pretemporada creo que han sido más de 60, entonces la carga de trabajo se duplica, más vídeos, más partidos, menos entrenamientos, más viajes. Es intenso pero a la vez muy gratificante poder haber vivido todo eso desde dentro.

"Trabajar con Carlos Cantero ha sido un lujo porque desde el primer día conectamos muy bien. Creo que tenemos una idea de baloncesto no idéntica, obviamente, porque eso es imposible, pero sí muy parecida. Vemos el baloncesto de forma similar y, cuando no es así, al final razonando las cosas llegamos siempre a un acuerdo"

¿Cómo ha sido trabajar con Carlos Cantero?

Pues un lujo porque desde el primer día conectamos muy bien. Creo que tenemos una idea de baloncesto no idéntica, obviamente, porque eso es imposible, pero sí muy parecida. Vemos el baloncesto de forma similar y, cuando no es así, al final razonando las cosas llegamos siempre a un acuerdo. Entonces ha sido fácil por eso, él también ha sido jugador, después entrenador y la visión que tenemos del baloncesto es muy similar y cuando ha habido alguna pequeña discrepancia de alguna cosa a nivel táctico, técnico o lo que sea, enseguida hemos argumentado y hemos llegado a un punto en común de acuerdo. En ese sentido, a mí me ha gustado trabajar con esa confianza, poder decir lo que opino y tener tanto en cuenta lo que yo le propongo, pues para mí siempre es fácil trabajar con alguien así.

¿Podría quedarse con un solo momento de estos cinco años?

Me quedo un poco con todos, es difícil decir uno en concreto aunque ahora diré uno porque al final tú tienes un una visión global del crecimiento que ha tenido el club, incluso de las niñas que has tenido en cantera entrenando, cómo han crecido, se han hecho mayores, algunas han ido a jugar a otros lados, otras como Leyre Urdiain ha podido debutar con el primer equipo, como Claudia Lostal, cómo han evolucionado las jugadoras que ya llegan a nivel profesional también, el crecimiento que ha tenido, pues bueno, todo eso obviamente se queda en el recuerdo. Pero si me preguntan por un momento puntual, puntual yo tengo el recuerdo, pero ya es más a nivel personal, de cuando ganamos la Copa de la Reina. Para mí fue muy especial que mi padre viese cómo ganábamos la Copa (pausa breve). Perdón que me emocione, pero es que mi padre falleció el año pasado, sabíamos que tenía cáncer en ese momento y fue un momento muy especial vivirlo con él.

"Me parece vital en el proyecto la figura primero de Anna Cruz, por la apuesta que hizo en el momento de venir aquí cuando eran los inicios, después la continuidad con Vega Gimeno, que al final ha sido la capitana y ha impulsado este proyecto, y por último los nombres de Helena Oma y Mariona Ortiz, que me parecen dos absolutos referentes y dos capitanas espectaculares"

Quedarse con una sola jugadora será aún más complicado pero, ¿destacaría el crecimiento o evolución de alguna?

Sí, es difícil porque al final son seis años. A mí todas las jugadoras de cantera que he llevado, incluso las zaragozanas como Zoe, como Leyre, como Claudia, esa evolución te hace especial ilusión. Pero si me pregunta por alguna jugadora más a nivel profesional y de mejora, pues a mí me parece vital en el proyecto, como sabe todo el mundo, la figura primero de Anna Cruz, por la apuesta que hizo en el momento de venir aquí cuando eran los inicios, después la continuidad obviamente con Vega Gimeno, que al final ha sido la capitana y ha impulsado este proyecto, y por último los nombres de Helena Oma y Mariona Ortiz, que me parecen dos absolutos referentes y dos capitanas espectaculares que tiene ahora mismo el Casademont. Luego sí que es verdad que Nerea Hermosa, Helena Pueyo, Atkinson, son jugadoras de este año que poco a poco han ido mejorando el equipo y haciendo que estas figuras que hablamos pues tengan tanta representación.

Precisamente Mariona y Oma se han despedido de usted en redes sociales diciendo que le van a echar de menos.

La verdad es que he tenido la suerte de coincidir, aparte de con muy buenas jugadoras, pues con muy buenas personas y que, como bien dice, aparte de que dentro de la pista te respetan y yo las respeto y admiro a nivel profesional, pues tenemos la suerte de que son grandes personas y tengo una gran relación con ellas. Incluso ahora que saben que no voy a continuar, se han preocupado de escribirme, de hablarme, y les he dicho que estaré por Zaragoza, que cualquier cosa que necesiten podemos quedar a tomar un café o lo que sea. Porque al final lo bueno que te llevas también de esto es que aunque acabe la relación a nivel profesional, sabes que tienes una amistad ahí que va a ser más duradera durante tu vida.

¿Cómo entrenador ayudante se tiene una relación más cercana con las jugadoras?

Sí, más cercana, de confianza, porque al final tampoco eres el que pones los límites en cierto sentido, eres más el poli bueno por decirlo de alguna manera. Como que intentas redirigir las cosas, tienes más conversaciones, también tienes más ratos cuando trabajas técnica individual por las mañanas con ellas. Ellas también tienen de vez en cuando algún rato de desahogo, de decirte lo que piensan, de su visión y, obviamente, dentro del papel del ayudante está el hecho de escucharles, de intentar poner puntos en común con el primer entrenador, pues para que todo lo que es el proyecto llegue a su objetivo. Y en ese sentido también hemos tenido la suerte de que de que es gente muy coherente, con mucha lógica, mucho sentido común y siempre que hablamos de las cosas pues llegamos a un entendimiento o acuerdos.

"Creo que la afición del Casademont es un referente, primero lo fue a nivel de España y ahora ya ha sido a nivel europeo y casi mundial. El hecho de llenar un pabellón con el equipo femenino con 10.880 personas, el aforo completo del Felipe en la Copa de la Reina, por ejemplo, y luego tener una media tan, tan elevada de personas que vienen cada día a apoyarnos, es algo indescriptible"

¿Cómo han vivido desde dentro el crecimiento de la afición?

Eso ha sido espectacular porque al principio había 400 personas, fue también la época del covid cuando empezamos, el pabellón estaba vacío, luego venían 300, luego estaba vacío otra vez, luego se suspendían los partidos… Entonces fue una época difícil por ser el inicio del equipo profesional y el público tampoco pudo engancharse todo lo que debería. A partir de ahí el crecimiento ha sido totalmente exponencial y, al final, no solo en Zaragoza. Creo que la afición del Casademont es un referente, primero lo fue a nivel de España y ahora ya ha sido a nivel europeo y casi mundial. El hecho de llenar un pabellón con el equipo femenino con 10.880 personas, el aforo completo del Felipe en la Copa de la Reina, por ejemplo, y luego tener una media tan, tan elevada de personas que vienen cada día a apoyarnos, es algo indescriptible.

¿También han notado que ha ido variando la visión del equipo y del club que se tiene desde fuera?

Sí, a ver, yo creo que al final es un poco entre, no te digo envidia, pero sí es respeto. Ese respeto de decir lo que está consiguiendo este club, esta ciudad, de enganchar a tanta gente, de llenar un pabellón, de que tenga tanto seguimiento, de que incluso, bueno, nosotros lo hemos vivido, las jugadoras más, pero incluso yo que al final soy una figura menos pública que algunas jugadoras, pues empiezas poco a poco a ver más niños que te reconocen por la calle, más gente que te para, que te pregunta, ‘mucho ánimo para el siguiente partido’ y bueno, pues ese reconocimiento o crecimiento que ves que pasa en la grada, también pasa a la ciudad. Y es algo que se agradece porque ves que la gente está metida y volcada con el trabajo que haces.

"Quiero unas condiciones para seguir mi vida y buscar una estabilidad dentro de mi futuro y el club ofrece otras condiciones, no digo que buenas ni malas, pero otras distintas que a mí no me cuadran en mi futuro de vida, por decirlo así. Y al final tomo la decisión de no seguir en las mismas condiciones"

¿Por qué no continúa? ¿Ha sido decisión suya, del club, una falta de acuerdo?

Al final es una falta de acuerdo, como en muchos trabajos. Yo quiero unas condiciones para seguir mi vida y buscar una estabilidad dentro de mi futuro y el club ofrece otras condiciones, no digo que buenas ni malas, pero otras distintas que a mí no me cuadran en mi futuro de vida, por decirlo así. Y al final tomo la decisión de no seguir en las mismas condiciones. Entonces es una falta de acuerdo, no hay nada más allá de eso. Mi idea es buscar un poco la estabilidad que quiero para mi futuro, porque al final también uno se va haciendo mayor y tiene que pensar en otras cosas.

¿Tenía dedicación exclusiva?

Sí, dedicación exclusiva. Empecé con 21 o 23 años o menos, no tan profesional, claro, y ahora he cumplido 32. Entonces la ilusión y todo lo que igual podía sacrificar cuando eres joven y la forma en que lo vives… poco a poco tienes que pensar en otras cosas para tu futuro, como es normal.

¿Ya sabe qué va a hacer ahora?

Sí, me voy a quedar en Zaragoza y seguiré trabajando en baloncesto porque siempre he hecho eso. Estoy cómodo en Zaragoza, he llevado a mucha gente tanto profesional como de cantera y la idea que tengo es quedarme en busca de esa estabilidad. Hemos creado un proyecto nuevo que sacaremos durante los próximos días, se llama Driball Skills y básicamente son tecnificaciones de baloncesto. Toda la experiencia que he tenido en los últimos años con la mejora individual de jugadoras pues me gustaría llevarlo a seguir enseñando a gente técnica individual y que todo el mundo tenga la oportunidad de entrenar como lo hace cualquier profesional. Estará abierto a todo jugador o jugadora de cualquier edad, desde benjamín hasta júnior o profesionales. Todo aquel que quiera seguir mejorando y entrenando pues estaré abierto a ayudarle.

"Creo que se han firmado jugadoras de mucha calidad, la plantilla yo creo que mejora y, bueno, ahora también lo difícil es hacerla funcionar. Entran las sinergias que vayan teniendo entre ellas, el entendimiento, la química y, obviamente, el trabajo de Carlos a nivel táctico para hacer que esas jugadoras saquen su máximo potencial. Que seguramente lo harán porque Carlos lo ha conseguido todos los años"

¿Qué le parece el equipo del Casademont Zaragoza para la próxima temporada?

Me parece que han hecho un gran equipo. Creo que sube el nivel, sobre todo a nivel físico. Creo que en posiciones interiores el equipo tiene más potencia y presencia, que quizá es en lo que hemos sufrido más este año ya no tanto por la plantilla sino por las lesiones que hemos ido teniendo. Creo que se han firmado jugadoras de mucha calidad, la plantilla yo creo que mejora y, bueno, ahora también lo difícil es hacerla funcionar. Porque no siempre cuando fichas doce buenas jugadoras van a jugar igual de bien o mejor que las anteriores. Ahora entran pues las sinergias que vayan teniendo entre ellas, el entendimiento, la química y, obviamente, el trabajo de Carlos a nivel táctico para hacer que esas jugadoras saquen su máximo potencial. Que seguramente lo harán porque Carlos lo ha conseguido todos los años. En ese sentido me quedo bastante tranquilo.