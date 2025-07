Carla Leite: “Me pareció que Zaragoza era el proyecto verdaderamente perfecto para mí"

La jugadora francesa Carla Leite ha firmado por el Casademont Zaragoza para las siguientes dos temporadas. La MVP de la pasada Eurocup Women es considerada una de las bases con mayor proyección del baloncesto europeo. Con su incorporación, el club aragonés vuelve a apostar por el talento joven que se centra en el presente y futuro.

Leite aspiraba a salir de su país este año y el Casademont fue su equipo elegido para ello. “He pasado tres años en Francia y tenía ganas de ir al extranjero, creo que necesitaba este paso en mi carrera actualmente y me pareció que Zaragoza era el proyecto verdaderamente perfecto para mí. Se me presentó esta oportunidad y fui a por ella”, admite.

Jugar en la WNBA es un sueño para Leite, fue seleccionada en el noveno lugar del Draft de la WNBA 2024 por las Dallas Wings, y actualente juega en las Golden State Valkyries: “Por el momento va muy bien, es muy diferente a lo que he podido vivir anteriormente. Me estoy divirtiendo mucho, el staff y las jugadoras son increíbles conmigo. Francamente es todo felicidad y me encanta esto.”

La francesa ha llegado a Zaragoza con ganas de llevar la camiseta del equipo y estar rodeada del público que le impactó en su encuentro la pasada temporada contra el Casademont: “Tuve la suerte de jugar contra Zaragoza el año pasado y vi que el público era increíble. Me dije a mí misma que este año sería yo la que llevara esos colores y estuviera rodeada de un gran público. Estoy verdaderamente ansiosa por jugar en este pabellón y ganar partidos.” También cuenta con que tendrá que aprender un nuevo idioma pero está contenta con ello, “es una lengua que adoro”, reconoce la base.

A su corta edad está orgullosa del camino que está construyendo y todo lo que está consiguiendo: “Pienso que he tomado las decisiones correctas en mi carrera y por lo tanto, espero continuar así.”

El próximo año se presenta con unas altas expectativas para Leite y está dispuesta a cumplirlas. “Creo que el Casademont Zaragoza formado un equipo ambicioso con muy buenas jugadoras y que va a ser un grupo para ganar el mayor número de títulos posibles. Espero que hagamos todo lo posible para hacer sentir orgulloso a nuestro club y nuestro público”, vaticina Leite.