El Casademont Zaragoza renueva a Nerea Hermosa hasta 2027

El Casademont Zaragoza y Nerea Hermosa han llegado a un acuerdo para que la pívot vitoriana, que no pudo finalizar la campaña por una lesión en la rodilla izquierda el pasado mes de abril, continúe defendiendo los colores del club hasta 2027. Hermosa se encuentra recuperándose de una artroscopia en su rodilla izquierda que le obligó a pasar por quirófano hace unos meses.

La jugadora expresó su alegría de poder seguir estando dos años más a las órdenes de Carlos Cantero en un vídeo difundido por las redes sociales del club: "Hay temporadas que te marcan no solo por lo que se vive en la pista, sino por todo lo que te enseñan fuera de esta. Este año me he puesto a prueba. El esfuerzo, la lesión o la recuperación han servido para recordarme por qué lucho cada día. Aunque ahora me tengo que recuperar, tengo claro donde quiero volver y es junto a la Marea Roja. Esta historia no ha terminado".

Con esta ampliación de contrato, el club continúa dando pasos y apuntalando una plantilla que se antoja ilusionante tras los movimientos que se han ido realizando este verano. Carlos Cantero tiene contrato hasta 2026 y este año ya se han anunciado las renovaciones de Mariona Ortiz y Helena Oma, dos pilares fundamentales del equipo tanto dentro como fuera de la pista, hasta 2027. Además, Helena Pueyo y Stephanie Mawuli tienen aseguradas su continuidad un curso más.

Una renovación hasta 2027

Nerea Hermosa llegó al Casademont Zaragoza en el verano del 2023 con un contrato que le vinculaba al club hasta 2026. Con esta ampliación del mismo y si lo acaba cumpliendo, la pívot vitoriana estará ligada al equipo, al menos, hasta 2027. "Juventud, talento y rasmia seguirán vistiendo de rojo en el Príncipe Felipe", comienza el comunicado del Casademont Zaragoza con el que han informado sobre el acuerdo entre ambas partes.

"Desde su llegada en 2023, Nerea ha demostrado un crecimiento constante y una entrega ejemplar", añade el club en la nota de prensa. Hermosa promedió 4,8 puntos y 3,2 rebotes por partido en la competición doméstica durante su primera temporada. En la Euroliga Femenina su papel fue notable, con un promedio de 3,9 puntos y 2,3 rebotes por encuentro. Destacó especialmente en la victoria ante el Lublin, donde fue nombrada "Jugadora de la Semana" tras anotar 16 puntos sin fallo y capturar 6 rebotes. En la temporada 2024/25, antes de la lesión, la jugadora vitoriana promedió 6,3 puntos y 6 rebotes en los 25 partidos que disputó en la Liga Femenina Endesa.

Nerea Hermosa se encuentra en un periodo de rehabilitación tras pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda en el mes de abril. La jugadora tendrá que completar, por tanto, la recuperación de su rodilla y está previsto que su regreso al equipo se produzca en octubre o noviembre. Los plazos de su vuelta a las pistas no son exactos. El tiempo que Hermosa necesite para recuperarse dependerá, en primer lugar, de la evolución de su lesión y la recuperación de su rodilla. Además, una vez que tenga el alta médica tendrá que ponerse a tono físicamente, alcanzar el ritmo para poder entrar en el equipo y, después, recuperar las sensaciones en la pista, compitiendo.

La renovación de Nerea Hermosa sirve para apuntalar la zona de la pintura que ya cuenta con nuevos rostros. El Casademont renovó a finales de la pasada temporada a Merrit Hempe y, además, ha anunciado las incorporaciones de Nadia Fingall y de la francesa Ornella Bankolé.

Según el comunicado del club, "su renovación ratifica la confianza mutua y la ilusión compartida por seguir construyendo un futuro prometedor. Con su talento y dedicación, estamos convencidos de que Nerea continuará siendo un pilar fundamental en su tercer año en el club".