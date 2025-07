Lucas Langarita, el mejor en la derrota de España en el Eurbasket U20

España no comenzó con buen pie el Eurobasket U20 ya que cayó frente a Israel por 79-74 en el primer encuentro del torneo que se está disputando en Heraklion, Grecia. Y no sería por el partido de Lucas Langarita, el mejor de la selección de largo con una gran actuación que no sirvió para ganar.

El jugador zaragozano brilló con 28 puntos (10/17 en tiros de campo), 6 rebotes y 4 asistencias para 29 créditos de valoración en los casi 35 minutos que estuvo en la pista. En el equipo español solo Iguodala superó la decena de puntos (13) a los que añadió 9 rebotes.

El escolta del Casademont Zaragoza fue el mejor del partido ya que el hebreo Schachar Doron fue el máximo anotador de su equipo con 25 puntos, pero la derrota de España le impidió llevarse el premio de MVP.

España se mide este domingo a Polonia en la segunda jornada a partir de las 19.30 horas después de que los polacos hayan comenzado el Eurobasket con un triunfo ante Finlandia por 78-66. Los cuatro equipos de cada grupo se clasifican para octavos de final pero el orden en el grupo determina los emparejamientos.