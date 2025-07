Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont: "Lucas Langarita formará parte del primer equipo"

Pedro Llompart ya está en Zaragoza y ha sido presentado este martes como secretario técnico del Casademont Zaragoza. "Para mí es muy ilusionante estar de vuelta por aquí porque es mi casa. Yo estaba todavía con contrato en Nápoles, pero tenía claro que iba a venir porque contactaron conmigo Reynaldo y más tarde lo hizo Artigas y me pareció un gran proyecto. Es un club que ha tenido un gran crecimiento y ahora cuando he vuelto me he dado cuenta de la dimensión que ha tomado", han sido sus primeras palabras. Llompart ha especificado cuáles serán sus funciones dentro de la entidad especificando que "salvaguardaré la filosofía que dentro de la comisión deportiva se lleve a cabo y haré de enlace entre todas las plantillas del club con la parte directiva".

Una de las áreas que más refuerzo necesita es el equipo masculino debido a que solo ha habido un fichaje en lo que va de mercado, Sadik Kabaca, y el tiempo apremia para completar todo el roster. "Estamos analizando las mejores situaciones y también hay que tener en cuenta las opiniones de los jugadores, pero en el juego interior estamos buscando incorporar más gente. A partir de ahí, estamos visualizando todas las áreas para potenciar al equipo, incluso el llegar a utilizar a los del U22 para completar plantilla", dice. Aunque asegura que "Lucas Langarita formará parte de la primera plantilla y con Jaime Fernández estamos muy contentos y lo más normal es que siga con nosotros". La contraparte es la sección femenina, la cual "está totalmente cerrada" después de todos los nuevos fichajes y salidas que ha habido desde que acabó la temporada.

El secretario técnico se ha mostrado optimista y ambicioso con ambas secciones de la entidad de cara a la próxima temporada. "Este año tenemos un gran equipo y esperamos seguir en la misma línea e incluso dar un pasito más hacia adelante para luchar por todos los títulos. Está la ilusión de estar dentro de la Final Six de la Euroliga", indica del equipo femenino. Además, de los pupilos de Jesús Ramírez asevera que "queremos luchar por disputar la Copa del Rey, volver a pelear por estar en unos playoffs y nos gustaría disputar la final de la FIBA Europe Cup".

La llegada de Jesús Ramírez como entrenador del masculino ha sido una de sus primeras apuestas en su llegada al club aragonés y Llompart confía en que el técnico permanezca en el banquillo muchos años. "Tiene un bagaje muy importante, sobre todo en Alemania, el año pasado fue nombrado mejor entrenador de ese país y lo que más nos convenció fue su entrevista y la manera en la que tienen de jugar sus equipos. Esas dos temporadas extra de su contrato estamos seguros de que se van a cumplir los objetivos para que se cumplan. Hemos definido la filosofía y él casa perfectamente con ella y estamos seguros de que será el entrenador del equipo durante muchos años", afirma. Dentro del cuerpo técnico del nuevo entrenador lo único que es seguro es que seguirá en su cargo Rodrigo San Miguel, tal y como ha confirmado Pedro Llompart, aunque del resto de integrantes "todavía estamos analizándolos".