AJ Slaughter no continuará en el Casademont Zaragoza

Día de noticias en el Casademont Zaragoza. El club ha anunciado este jueves la marcha de AJ Slaughter después de rescindir su contrato tras llegar la pasada temporada procedente del Gran Canaria. "Desde el club queremos agradecerle sinceramente su compromiso y entrega durante este tiempo defendiendo nuestros colores y desearle el mayor de los éxitos en la próxima etapa de su carrera", finaliza el comunicado de la entidad. El propio jugador se ha despedido en sus redes: "Gracias por el apoyo y mucha suerte en el futuro".

AJ Slaughter cierra sí un ciclo su etapa en el club con un total de 45 partidos oficiales entre la Liga Endesa y la FIBA Europe Cup durante la campaña 2024–25. En la competición doméstica participó en 32 encuentros con una media de 19 minutos en pista, firmando unos promedios de 8,2 puntos, 1,2 rebotes, 1,5 asistencias y una valoración de 4,7. Mientras en la competición europea jugó 13 partidos y firmó 8,6 puntos, 1,2 rebotes y 2 asistencias por partido.

El escolta llegó por petición expresa de Porfirio Fisac y, pese a que no comenzó mal en sus primeros partidos, su nivel fue bajando paulatinamente hasta que con el despido del técnico segoviano su puesto en el equipo fue perdiendo peso. En los cinco partidos que estuvo Rodrigo San Miguel en el banquillo, dos de ellos no jugó ni un minuto, y en el resto tuvo muy poca participación, lo que ya dejaba entrever que su futuro no estaba en el club zaragozano.