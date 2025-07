Carlos Cantero: "Tenemos jugadoras de mucho talento, creo que va a ser una adaptación rápida y muy ilusionante"

Carlos Cantero hizo una primera valoración del calendario de la Liga Femenina, sorteado recientemente. "Sabemos que tenemos un momento difícil tanto en diciembre como en enero y empezar con el Ensino en casa pasó hace un par de temporadas, prepararemos ese partido lo mejor posible", dijo. Antes, este año, el Casademont Zaragoza participará en la Park Shin-ja Cup 2025 de Corea, una experiencia nueva para el equipo y que esperan con gran ilusión. "La pretemporada la verdad que es un reto muy ilusionante, cuando surge algo nuevo tienes ese miedo de si va a ser bueno o no pero al final hay que sumar experiencias y siempre consideramos que superar este tipo de retos nos va a hacer mejores. Yo creo que cuando se tienen estas posibilidades lo mejor es cogerlas y disfrutarlas”, admite el técnico.

Cantero se ha documentado de cómo juegan los equipos asiáticos a través de ediciones anteriores del torneo: "Sí que he visto partidos de cómo es la copa. Cuando tenemos que aceptar si ir o no, tenemos que ver bastantes encuentros de otros años, de cómo ha sido, cómo juegan, el ritmo y cómo son esos equipos. Además, es un momento que estás tan enfocada en nosotras mismas para no darle oportunidad al rival".

Este comienzo de pretemporada servirá al conjunto aragonés para prepararse para el primer partido de liga. Cantero ha comunicado que el equipo estará casi al completo, a falta de Carla Leite. "Estaremos todas las jugadoras salvo Carla (Leite) y un poco similar al año pasado, a ver quién nos toca en la fase clasificatoria. Enfocaremos la pretemporada lo mejor posible con todos los efectivos, salvo Carla (Leite), desde el primer día. En Corea jugaremos entre cuatro y seis partidos dependiendo si nos clasificamos para la semifinal y final del torneo, son suficientes porque siempre jugamos en torno a esa cantidad de partidos en las pretemporadas y poco a poco ir subiendo ese ritmo competitivo", dice el entrenador.

Las primeras semanas son de observación para Cantero. Tiene unas expectativas positivas respecto al conjunto y la rápida adaptación del equipo, aunque echa de menos a las jugadoras que se han marchado, está ilusionado con las nuevas incorporaciones. "Siempre me gusta ver cómo van esas primeras semanas y cómo el equipo se va conjuntando. Son jugadoras de mucho talento que les gusta jugar en equipo, yo creo que va a ser una adaptación rápida y muy ilusionante. Somos un equipo que gusta mucho, echaré de menos a jugadoras que no siguen pero viene sangre nueva, que para un entrenador es muy ilusionante ya sea porque son jugadoras contrastadas o jóvenes talentos europeos. Espero que la línea sea positiva y que poco a poco si entrenamos ganemos esa confianza de cara a la temporada", concluye.